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Šlechetné gesto prezidentského páru: Pavlovi podpořili Týden čtení dětem tímto nádherným videem

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Prezidentský pár se letos zapojil do Týdne čtení dětem krátkým videem. Petr a Eva Pavlovi v něm předčítají z české klasiky.
Fotografie Petra Pavla a Evy Pavlové

Fotografie Petra Pavla a Evy Pavlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Pavel a Eva Pavlová na oslavě 90. narozenin Zdeňka Svěráka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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