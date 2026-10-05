Šlechetné gesto prezidentského páru: Pavlovi podpořili Týden čtení dětem tímto nádherným videem

Prezidentský pár se letos zapojil do Týdne čtení dětem krátkým videem. Petr a Eva Pavlovi v něm předčítají z české klasiky.
Týden čtení dětem odstartoval a celostátní akce připomíná věc, na kterou se občas zapomíná: vztah ke knihám se nedá dětem jednoduše nařídit ve škole. Vzniká především doma, často večer, někdy s trochou ospalosti, ale zato opakovaně a s neměnnou pravidelností. Pavlovi na to upozornili bez velkých slov a předvedli svůj čtený přednes i při jiné příležitosti než při oficiálních politických výstupech. Většina komentujících jim tleská, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaregistrovali.
Jednoduchý formát, který nepůsobí nuceně
Na oficiálním Facebooku prezidenta Petra Pavla se objevilo video s větou: „Začal Týden čtení dětem. S Evou však doufáme, že si na společné čtení najdete čas po celý rok.“ Volba padla na příběh o pejskovi a kočičce, tedy na knížku, která prošla několika generacemi českých domácností a zná ji snad každý Čech. Video působí jako milé připomenutí zvyku, který se kdysi bral skoro automaticky. Bohužel, dnes je často nahrazován mobily nebo televizí, což je škoda.
Projekt Celé Česko čte dětem přitom není postavený jen na jednom týdnu a několika známých tvářích. Organizace už dlouho prosazuje pravidelné předčítání dětem a letošní ročník znovu propojuje školy, knihovny, rodiče i veřejně známé osobnosti. Akce letos probíhá od 1. do 7. října, slavnostní zahájení se konalo v Ostravě.
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Za videem je víc než jen milý obrázek
Je potřeba říct, že veřejných gest kolem rodiny, školy a dětí se objevuje dost, jenomže ne každé má reálný obsah. Tady je vidět i konkrétní myšlenka. Podle ředitelky projektu Evy Katrušákové roste význam předčítání také kvůli tomu, kolik času dnes děti tráví s mobily a před obrazovkami, jak uvedl Karvinský deník. Čtení tak není jen vzpomínka na staré časy. Je to docela praktická protiváha k neustálému přepínání pozornosti.
Katrušáková při zahájení zmínila i úpravu doporučených takzvaných Zlatých titulů. Vedle osvědčených knih, jako jsou Krteček, Dášeňka nebo Děti z Bullerbynu, se do výběru dostávají také novější tituly včetně dobrodružných příběhů. A to není jen tak. Celá kampaň tím dává najevo, že nejde o čtenářskou povinnost podle seznamu, ale o příběhy, které dítě opravdu chytí.
Podpora z Hradu projektu pomáhá být víc vidět
Když dětem čte prezident s manželkou, samozřejmě z toho vznikne obsah pro sociální sítě. Tím to ale nekončí. Podpora z nejvyšší politické úrovně posouvá podobnou iniciativu z kolonky „pěkná akce“ k tématu, o kterém se mluví i mimo knihovny a školy. Pro organizátory i rodiče to může mít větší cenu než krátký potlesk po zahájení. V Česku se o školství často debatuje až ve chvíli, kdy něco drhne; důraz na čtení od raného věku je v tomto ohledu docela jednoduchý krok pozitivním směrem.
Mnozí komentující vzpomínali, jak měli sami rádi čtení pohádek před spaním jako děti, případně pak i jako rodiče. I přednes prezidentského páru se většině líbil. V komentářích se ale objevily také výhrady, které se samotným čtením nebo akcí příliš nesouvisely. Každopádně Týden čtení dětem poběží do 7. října a na řadě míst nabídne autorská čtení, besedy i další doprovodné akce. Nejpodstatnější část celé iniciativy ale zůstává mimo plakáty a programy. Doma, ve chvíli, kdy dospělý odloží telefon a otevře dětem knihu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Šlechetné gesto prezidentského páru: Pavlovi podpořili Týden čtení dětem vlastním videem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.