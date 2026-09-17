Slavný zpěvák zemřel přímo během vystoupení a to ve stále mladém věku. Záchranné složky mu již nedokázaly pomoci

Operní svět přišel o oblíbeného mexického tenoristu a sbormistra. Zemřel během vystoupení přímo na jevišti v 55 letech.
Hudební svět zasáhla tragická zpráva z Mexika. Tenorista, pedagog a sbormistr Joaquin Ledesma Marquina zemřel ve věku 55 let přímo během vystoupení.
Uprostřed svého čísla ho postihla vážná srdeční příhoda a přes rychlý zásah záchranářů se ho nepodařilo zachránit. Zpěvák přitom se srdcem bojoval už delší dobu. Podle rodiny měl v minulosti prodělat hned čtyři infarkty. Osudná chvíle přišla během vystoupení
Marquina zkolaboval přímo na pódiu během svého vystoupení. „
Utrpěl masivní srdeční zástavu přímo uprostřed svého vystoupení a ,“ informoval portál Opera Plus. Zpráva o jeho smrti zasáhla především mexickou hudební scénu, na které byl dlouhá léta výraznou osobností. Působil také jako pedagog a sbormistr a hudbě se věnoval nejen jako interpret, ale také jako učitel. přivolaní záchranáři mu i přes okamžitou resuscitaci již nedokázali pomoci
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Do Evropy se Marquina poprvé vydal v roce 2006, kdy vystoupil ve Státní opeře ve Stuttgartu. Ve svém repertoáru měl především rozsáhlá duchovní díla. Mezi skladby, kterým se pravidelně věnoval,
patřily Bachovo Magnificat, Rossiniho Stabat Mater nebo Händelův Mesiáš. Jeho kariéra tak nebyla spojena pouze s domácí mexickou scénou, ale zasáhla také evropské operní publikum.
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Joaquin Ledesma Marquina byl také jedním ze zakládajících členů sboru Voces Queretanas, uvedl web OperaWire. V posledních letech vedl jeho nový inkluzivní projekt Concertato.
Své zkušenosti zároveň předával další generaci jako učitel hudby. Významnou část svého života zasvětil také popularizaci opery v rodném Mexiku. Jeho smrt tak znamená ztrátu nejen pro operní scénu, ale také pro řadu mladých hudebníků, kterým pomáhal na jejich začátku. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a to režiséra a pedagoga Valentina Kozmenko-Delindea.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
OperaPlus, OperaWire, YouTube Emilio Mejia Luarca | Compositor
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Slavný zpěvák zemřel přímo během vystoupení a to ve stále mladém věku. Záchranné složky mu již nedokázaly pomoci appeared first on Světkreativity.