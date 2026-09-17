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Slavný zpěvák zemřel přímo během vystoupení a to ve stále mladém věku. Záchranné složky mu již nedokázaly pomoci

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Operní svět přišel o oblíbeného mexického tenoristu a sbormistra. Zemřel během vystoupení přímo na jevišti v 55 letech.
Dlouho vydrží hořet svíčky, které mají nějaký druh krytu

Dlouho vydrží hořet svíčky, které mají nějaký druh krytu

Zdroj: Fotografie: PIxabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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