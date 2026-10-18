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Slavný rodák z Ostravy Hugo Vavrečka ve městě nemá ani ulici. Nebylo tomu tak vždy

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Dennívýzva
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S výročím 90. narození Václava Havla se připomínaly i stopy, které zanechal v moravskoslezské metropoli. Kromě vězeňského pobytu v Heřmanicích má v Ostravě kořeny i jeho rodina. Jeho dědeček Hugo Vavrečka se narodil v Ostravě. Právě jeho připomene další díl seriálu Drbna historička.
Slavný rodák z Ostravy Hugo Vavrečka ve městě nemá ani ulici. Nebylo tomu tak vždy

Slavný rodák z Ostravy Hugo Vavrečka ve městě nemá ani ulici. Nebylo tomu tak vždy

Zdroj: Wikimedia Commons /volné dílo
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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