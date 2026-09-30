Slavný hrbáč z Notre-Dame se vrací v děsivé podobě. Netflix chystá temný thriller o krutých lékařských pokusechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Slavný hrbáč z Notre-Dame se vrací v děsivé podobě. Netflix chystá temný thriller o krutých lékařských pokusech
Netflix má nový hit, který zachycuje úskalí mateřství. Turecký psychologický thriller Znám tě (Not A...
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Podzim je za dveřmi a s ním přichází ideální čas zalézt pod deku, provonět místnost horkým čajem a pustit...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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