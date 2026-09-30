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Slavný hrbáč z Notre-Dame se vrací v děsivé podobě. Netflix chystá temný thriller o krutých lékařských pokusech

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Legendární historický román Victora Huga Chrám Matky Boží v Paříži se na Netflixu dočká poněkud netradičního zpracování. Francouzský snímek s názvem Hrbáč, duch města Paříže (The Hunchback, Soul of Paris) mění dobu, kašle na romantismus a přesouvá pozornost na napínavou honičku rozpadajícím se měste
Slavný hrbáč z Notre-Dame se vrací v děsivé podobě. Netflix chystá temný thriller o krutých lékařských pokusech

Slavný hrbáč z Notre-Dame se vrací v děsivé podobě. Netflix chystá temný thriller o krutých lékařských pokusech

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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