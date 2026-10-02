Slavnostní řezy „Lesní víla“ si rodina zamilovala natolik, že je peču na každou příležitost. Vypadají i chutnají úžasně

Když chcete na stůl položit dezert, který zaujme už při prvním řezu, sáhněte po řezech s lesním ovocem a vanilkovým krémem. Na první pohled lákají kontrastem tmavého kakaového korpusu, výrazně barevné ovocné vrstvy a světlého krému, ale ještě zajímavější jsou při ochutnání. Vláčný kakaový základ doplňuje šťavnaté lesní ovoce v želé, jemný čokoládový krém a nakyslý rybízový džem. Nakonec vše uzavírá sametový vanilkový krém s vůní vanilky a jemnou vrstvou nastrouhané čokolády. Výsledkem jsou řezy, ve kterých se střídá vláčnost, krémovost a příjemná ovocná svěžest.
Právě lesní ovoce je v tomto dezertu důležitější, než by se mohlo zdát. Jeho lehce nakyslá chuť vyvažuje sladší kakaový korpus, smetanové krémy i džem z černého rybízu, takže výsledná chuť nepůsobí těžce. Mražené ovoce má navíc jednu praktickou výhodu: v želé rychle ochladí připravenou směs a pomůže jí začít tuhnout. Mascarpone zase dodá krémům plnější chuť a pevnější konzistenci, zatímco vanilková pasta zvýrazní jejich jemnost.
Řezy se hodí i tehdy, když si chcete přípravu rozdělit do dvou dnů. Po odležení v chladničce se vrstvy zpevní a chutě se propojí, takže se dezert druhý den snadno krájí a dobře drží tvar. Pokud nemáte čerstvé fíky na ozdobu, můžete je vynechat nebo použít několik malin či ostružin. Čokoládovou vrstvu na povrchu není nutné nijak složitě zdobit, protože samotné barevné vrstvy vytvoří při krájení dostatečně efektní vzhled.
Vejce rozdělte na bílky a žloutky. Z bílků vyšlehejte pevný sníh a postupně do něj zašlehejte cukr, poté po jednom přidejte žloutky. Nakonec zlehka vmíchejte prosátou mouku s práškem do pečiva a kakaem, aby těsto zůstalo vzdušné.
Těsto rovnoměrně rozetřete do formy o rozměrech 28 × 18 cm, jejíž dno jste vyložili pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 175 °C přibližně 35 minut. Upečený korpus nechte zcela vychladnout a potom ho podélně rozkrojte na dva stejně vysoké pláty.
Želé rozmíchejte v 600 ml vroucí vody a nechte ho mírně zchladnout. Přidejte mražené lesní ovoce a směs promíchejte, aby se ovoce obalilo želé a směs začala díky jeho nízké teplotě houstnout. Nechte ji chvíli stát a průběžně kontrolujte konzistenci, protože na korpus ji potřebujete nanést ve chvíli, kdy už není tekutá, ale stále se dá rovnoměrně rozetřít.
Spodní plát korpusu vložte zpět do formy a rovnoměrně na něj rozetřete připravenou ovocnou směs. Formu vložte do chladničky a nechte ovocnou vrstvu zcela zpevnit. Teprve potom pokračujte další vrstvou, aby se krém do želé nezanořil.
Na čokoládový krém vyšlehejte dobře vychlazenou smetanu s mascarpone, moučkovým cukrem a kakaem. Šlehejte jen do chvíle, kdy krém zhoustne a bude držet tvar, aby se nepřešlehal. Poté ho rovnoměrně rozetřete na ztuhlou ovocnou vrstvu.
Čokoládový krém zakryjte druhým plátem kakaového korpusu a lehce ho přitlačte. Na jeho povrch rovnoměrně rozetřete džem z černého rybízu. Pokud je džem příliš hustý, nechte ho předem chvíli při pokojové teplotě, aby se dal snadno roztírat.
Na vanilkový krém vyšlehejte vychlazenou smetanu s mascarpone a moučkovým cukrem. Přidejte vanilkovou pastu a krátce prošlehejte, dokud nevznikne hladký a pevný krém. Naneste ho na vrstvu rybízového džemu a povrch rovnoměrně uhlaďte.
Mléčnou čokoládu nastrouhejte najemno a posypte jí povrch krému. Složené řezy zakryjte a vložte nejlépe přes noc do chladničky, aby všechny vrstvy dostatečně zpevnily. Díky delšímu chlazení se také jednotlivé chutě lépe propojí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová