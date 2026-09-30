Slavné seriály Netflixu, které měly skončit mnohem dřív: Na seznamu je i Stranger Things

Není to jednoduché. Když se nějaký seriál stane hitem, může být i jeho úspěch ten největší problém. Diváci čekají na rozuzlení a uměle natahovaný děj je nebaví, ale ze setrvačnosti sledují dál, aby se dočkali velkého finále. A i to může být po několika letech čekání zklamáním.
Orange Is the New Black (2013–2019)
Orange Is the New Black vznikl podle memoárů Piper Kerman a původně se točil především kolem ní a její zkušenosti s vězením. Postupně se ale pozornost přesunula na obrovské množství dalších postav a jejich životní příběhy. Netflix nakonec natočil sedm sezon.
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Netflix Life si myslí, že seriál měl být ukončen po čtvrté řadě. Právě po ní se příběh stále víc vzdaloval od své hlavní hrdinky a přidával další dramatické zápletky. Na hereckých kvalitách ale netratil a postavy jako Taystee nebo Suzanne se staly stejně důležité jako samotná Piper. Původně jednoduchý koncept se rozrostl do zcela jiného příběhu a ztratil něco ze svého kouzla. Foto: Netflix Stranger Things (2016–2025)
Tady asi nebudou všichni souhlasit. Jeden z největších seriálových fenoménů posledních deseti let, který nám přinesl pojmy jako Hawkins, Upside Down, Eleven, Vecna nebo Demogorgoni. Jména, která za několik let takřka zlidověla. Jenže právě u
Stranger Things je otázka délky trochu komplikovanější.
První řada začíná v roce 1983, zatímco pátá a poslední se odehrává na podzim 1987. V příběhu tedy mezi první a poslední sezonou uplynuly zhruba čtyři roky. V reálném světě ale uběhlo téměř deset let. A na mladých hercích je ten rozdíl pochopitelně vidět.
Čekání navíc nebylo způsobené jen tím, že by si tvůrci dávali načas. Produkci páté řady výrazně protáhla pandemie a později také hollywoodské stávky. Samotný seriál se navíc s každou sezonou zvětšoval – příběh, kulisy, monstra i vizuální efekty byly stále náročnější.
A právě proto je Stranger Things trochu jiný případ než ostatní seriály v tomto seznamu. Tvůrci dostali možnost příběh skutečně uzavřít a pátá řada byla od začátku prezentována jako poslední. Otázkou tak není jen to, zda měl seriál skončit dřív, ale také jestli bylo nutné, aby se pět řad o celkem 42 epizodách roztáhlo téměř na celou dekádu.
Foto: Netflix Proč? 13x proto (2017–2020)
U
Proč? 13x proto je problém trochu jiný. První řada vycházela z románu Jaye Ashera a měla poměrně jasný základ – Clay Jensen dostane nahrávky od Hannah Baker, již před svou smrtí popsala třináct důvodů, které ji k tragickému rozhodnutí dovedly.
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Mělo to ale obrovský úspěch, takže co dál? Druhá řada přinesla následky událostí z první série, třetí představila nový případ a čtvrtá a zároveň poslední už příběh dovedla k maturitě hlavních postav. Obzvláště poslední dvě řady sázely na větší dramatičnost a šokující momenty, které se snažily postavy uměle vystavit nepřirozeným katastrofám. Kdyby první řada byla zároveň závěrečnou, mohl projekt v očích diváků skončit se vztyčenou hlavou. Zbytečné nastavování ho ale srazilo minimálně o dvě hlavy dolů.
Foto: Netflix / Beth Dubber Zase máme plný dům (2016–2020)
A nakonec je tu pokračování kultovního sitcomu Plný dům. V pěti sezónách se
Zase máme plný dům nesnažil být novým seriálem, vracel zpátky známé postavy i prostředí. D.J. Tanner-Fuller žije se svou sestrou Stephanie a nejlepší kamarádkou Kimmy a společně vychovávají tři malé kluky.
Jenže nostalgie diváky sice může přimět zhlédnout první epizodu, ale už nemusí stačit na desítky dalších. Zase máme plný dům nedokázal zopakovat chemii původní trojice Boba Sageta, Johna Stamose a Davea Couliera. Základní premisa se příliš nezměnila, jen se místo původních dětí řešily problémy další generace. Ne vždy musí opakování stejného vtipu zafungovat znovu.
Foto: Michael Yarish/Netflix Zdroje: Netflix, ČSFD