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Slavné seriály Netflixu, které měly skončit mnohem dřív: Na seznamu je i Stranger Things

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Některé seriály skončí právě ve chvíli, kdy začnou být nejlepší. Jiné ani nedostanou možnost pokračování. A pak jsou tu ty, které se drží obrazovek tak dlouho, až člověk začne přemýšlet, proč. Netflix má ve své historii hned několik titulů, u kterých se podobná otázka nabízí.
Slavné seriály Netflixu, které měly skončit mnohem dřív: Na seznamu je i Stranger Things

Slavné seriály Netflixu, které měly skončit mnohem dřív: Na seznamu je i Stranger Things

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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