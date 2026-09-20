Slavné Knoppers řezy s mascarpone a čokoládou, po kterých se u nás vždy zapráší rychlostí blesku – dělám je na všechny oslavy

Knoppers si většina z nás spojuje s malou oplatkou, kterou si dáme jen tak ke kávě. Tentokrát ale dostala oblíbená sladkost úplně jinou podobu. V těchto řezech se potkává kakaový základ, jemný krém z mascarpone, křupavé oplatky a čokoláda. Výsledkem je moučník, který působí slavnostně, ale jeho chutě jsou dobře známé a příjemně domácí.
Knoppers pochází z Německa a první oplatky této značky se začaly prodávat už v roce 1983. Typická kombinace mléčného krému, lískových oříšků, oplatky a čokolády si rychle našla své příznivce i mimo Německo. Právě spojení křupavé oplatky a jemného krému se dobře přenáší i do moučníků. Není proto divu, že vznikají různé dorty, řezy a dezerty inspirované touto sladkostí.
Na těchto řezech je zajímavá hlavně kombinace různých struktur. Kakaový základ je měkký, mascarpone krém jemný a uprostřed se objeví křupavá vrstva s oplatkami. Čokoládová poleva pak všechno spojí a dodá moučníku výraznější chuť. Pokud chcete recept trochu pozměnit, můžete část oplatek nahradit nasekanými lískovými ořechy nebo do krému přidat trochu čokoládovo-lískového krému. Hodí se také mléčná čokoláda místo hořké, pokud máte raději sladší dezerty. Nejlépe řezy chutnají dobře vychlazené, kdy jednotlivé vrstvy zpevní a při krájení hezky vyniknou.
Vejce rozdělte na bílky a žloutky. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu a postupně do něj zašlehejte cukr. Poté opatrně vmíchejte žloutky a nakonec prosátou mouku smíchanou s bramborovým škrobem, kakaem a práškem do pečiva.
Těsto rovnoměrně rozetřete na plech o rozměrech přibližně 24 × 35 cm vyložený pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 20–25 minut. Upečený korpus nechte úplně vychladnout.
Na pusinkovou vrstvu vyšlehejte 5 bílků se špetkou soli. Postupně přidávejte moučkový cukr a citronovou šťávu a šlehejte, dokud nevznikne pevný a lesklý sníh. Nakonec opatrně vmíchejte bramborový škrob a 200 g nahrubo nasekaných oplatkových tyčinek Knoppers.
Směs rozetřete na plech vyložený pečicím papírem a pečte při 170 °C přibližně 25 minut. Vrstva by měla být na povrchu lehce zlatavá a po upečení pevná, ale neměla by být příliš vysušená. Nechte ji úplně vychladnout, aby se při skládání řezů nelámala.
Vychlazenou smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem do polotuha. Přidejte mascarpone a společně vyšlehejte hladký pevný krém, který rozdělte na dvě části. Do jedné poloviny vmíchejte čokoládovo oříškový krém a do druhé vanilkový extrakt.
Korpus podélně rozkrojte na dvě stejně velké části. Mléko smíchejte s vanilkovým cukrem a připravte jednoduchý zvlhčovací nálev, kterým pokapejte první část korpusu. Naneste čokoládový krém a rovnoměrně na něj položte vychladlou pusinkovou vrstvu s oplatkami.
Na pusinkovou vrstvu rozetřete vanilkový krém a přiklopte druhou částí kakaového korpusu. Také horní korpus lehce zvlhčete připraveným nálevem. Povrch potřete tenkou vrstvou odloženého krému, která pomůže čokoládové polevě rovnoměrně přilnout.
Hořkou čokoládu nalámejte do misky a rozpusťte ve vodní lázni nebo krátce v mikrovlnné troubě. Vmíchejte smetanu ke šlehání a nechte polevu chvíli zchladnout, aby nebyla příliš horká. Poté ji rovnoměrně rozetřete na povrchu řezů a podle chuti posypte strouhanou čokoládou nebo rozdrcenými oplatkami Knoppers.
Hotové řezy uložte do lednice a nechte je odležet alespoň 8 hodin, ideálně přes noc. Díky chlazení krém zpevní a jednotlivé vrstvy se lépe spojí. Před podáváním řezy nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová