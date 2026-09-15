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Slavné Dobošovy řezy podle původního receptu: Karamel na vrchu praská přesně tak, jak máPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dobošové řezy: vrstvený piškot s čokoládovým krémem a jemnou rumovou polevou pochází původně z Maďarska a v českých kuchyních si drží své pevné místo dodnes. Recept je překvapivě snadný, zvládne ho každý, kdo se nebojí trochy trpělivosti při vrstvení.
Dobošovy řezy
Zdroj: Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Slavné Dobošovy řezy podle původního receptu: Karamel na vrchu praská přesně tak, jak má
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Lahodná bramborová kaše podle rakouských kuchařek: Na mléko a smetanu můžete zapomenout
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