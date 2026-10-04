Slavná alej Kilometrovka měří přesně 1070 metrů. Došlo tam i k děsivým událostem

Kilometrovka je přesně 1070 metrů dlouhé dvouřadé stromořadí, kde roste 278 majestátních listnatých stromů. Původně bylo vysazeno mnoho druhů stromů, přičemž výraznou část tvořily rychle rostoucí topoly černé. Alej dnes tvoří převážně jasan ztepilý (43 ks), lípa srdčitá a velkolistá (45 ks), olše lepkavá (46 ks) a další dřeviny. Nejmohutnější jsou exempláře topolu černého (23 ks).
„Kilometrovka je jediné památné stromořadí v Plzni, které lemuje oblíbenou cestu pro pěší a cyklisty od Kalikováku k Lochotínskému parku. Byla zaměřena a vysázena už roku 1893 okrašlovacím spolkem Jednota pro zakládání sadů a okrašlování města Plzně a jeho okolí jako vycházková cesta z města do tehdy nového a oblíbeného Lochotínského parku,“ říká Aleš Tolar (STAN), náměstek primátora Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí. Původní název byl Wýtvarova cesta, podle tehdejšího předsedy okrašlovacího spolku Jana Wýtvara. Název Kilometrovka se objevil až později.
Podobně jako dnes se i tenkrát záměr zpozdil kvůli dlouhému jednání s vlastníky pozemků. „Když tenkrát sázeli mladé stromky s větším počtem rychle rostoucích topolů černých, jistě netušili, jakého stáří se Kilometrovka dožije,“ konstatoval náměstek Tolar. Ten je nyní rád, že město lidem přiblíží nejen historii, ale hlavně že se Kilometrovce věnuje náležitá péče, aby dělala radost při procházkách nejen stávajícím návštěvníkům, ale i budoucím generacím.
Kilometrovka zažívá regeneraci
Město od roku 2021 postupně řeší regeneraci Kilometrovky, protože staré stromy, především olše, mají defekty a dutiny a některé představují bezpečnostní riziko. Obnova je naplánovaná až do roku 2035. V jednotlivých etapách se mají nebezpečné stromy odstraňovat a nahrazovat novými duby, lípami, jasany a dalšími dlouhověkými dřevinami.
„Tohle přes kilometr dlouhé stromořadí se v posledních letech dočkalo omlazení. Staré a provozně nebezpečné stromy byly nahrazeny nově vysazenými dlouhověkými druhy, koruny statných exemplářů topolů černých i dalších vzrostlých stromů byly prosvětleny a zpevněny, aby byl pohyb pod nimi bezpečný. Jedním z nejdůležitějších kroků ale bylo odstranění náletových dřevin z ochranného pásma. To umožní stromům lépe prosperovat,“ vysvětlila vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně Silvie Kuchtová, která měla realizaci poslední fáze revitalizace Kilometrovky na starosti.
Kilometrovka má bohužel i temnou stránku
Stromořadí Kilometrovka má ovšem i svoji temnou stránku. Ženy tam v několika případech obtěžovali obnažení výtržníci. Nejvážnější případ z poslední doby se tam stal v červenci roku 2024. Tehdy tam čtyřiadvacetiletý muž zaútočil na dvě ženy. První z nich zranil v oblasti hlavy, ale díky aktivní obraně a křiku pachatele zahnala na útěk. Později se pachatel na místo vrátil a napadl tam zahraniční turistku, kterou na místě zneužil. Po dvou měsících vyšetřování policie pachatele dopadla a následně skončil před soudem.
V roce 2020 způsobil pořádné pozdvižení v Kilometrovce onanující muž, který se tam obnažoval před jednou ženou. Přivolaní strážníci městské policie na místě dopadli muže, kterého prozradil pod tepláky viditelně ztopořený penis. Oznamovatelka události hlídce potvrdila, že se jedná o muže, kterého viděla, a rovněž strážníkům sdělila, že jej v aleji rozhodně nevidí poprvé. Muž se tam na veřejnosti ukájel v několika dalších případech. Sedmatřicetiletý muž strážníkům tvrdil, že se do těchto míst chodí pravidelně nadýchat čerstvého vzduchu.
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