Slavii přistane na účtu další balík milionů. Bývalý obránce z Edenu přestupuje v Premier League za miliardu

Z Tromsø přes Eden do miliardového kolotoče
Když Slavia v lednu 2024 přivedla devatenáctiletého senegalského wingbeka z norského Tromsø za běžně uváděných 2,5 milionu eur, málokdo čekal, že se z něj během osmnácti měsíců stane nejdražší odchod v historii české ligy. Přesně to se ale stalo 15. července 2025, kdy Slavia oficiálně oznámila Dioufův přestup do West Hamu. Základ činil 22 milionů eur, k tomu až čtyři miliony v bonusech. A jedna nenápadná položka, která teď mění celou bilanci: nadstandardní procenta z dalšího prodeje.
Co přesně se děje v srpnu 2026
West Ham 24. května 2026 sestoupil do Championship. Diouf na startu nové sezony podle informací inFotbalu dostal jen minimum minut, pro druholigový klub se stal prodejným aktivem s premierligovou poptávkou, ne stavebním kamenem návratu.
Brentford se ozval už 24. července 2026 první nabídkou, jak veřejně informoval novinář Santi Aouna. Následoval měsíc vyjednávání. 25. srpna hlásil Aouna téměř hotovou dohodu, o den později přidal Fabrizio Romano své „here we go“ s konkrétním rozpisem: 35 milionů liber v garantované složce plus až pět milionů v bonusech. Celkový balík tedy může dosáhnout 40 milionů liber, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Není to ale pevná miliarda v čistém základu, bonusová složka závisí na splnění podmínek, které veřejně známé nejsou.
V okamžiku zveřejnění dohody ještě chyběly podpisy dokumentů. Diouf má přestoupit, kluby jsou domluvené, ale oficiální představení zatím neproběhlo.
Kolik z toho dostane Slavia
Tady začíná ta nejzajímavější matematika. Podle informací inFotbalu si Slavia při loňském prodeji vyjednala 15 procent ze zisku z dalšího prodeje. Zisk se počítá jako rozdíl mezi novou prodejní cenou a tou, za kterou West Ham Dioufa koupil.
Dva scénáře, které jsme dopočítali:
- Garantovaný základ: West Ham prodává za 35 milionů liber, koupil přibližně za 19 milionů liber. Zisk činí 16 milionů liber. Patnáct procent z toho je 2,4 milionu liber, zhruba 68 milionů korun.
- Plný balík s bonusy: Pokud se aktivují všechny bonusy a prodejní cena dosáhne 40 milionů liber, zisk naroste na 21 milionů liber. Slavii by připadlo 3,15 milionu liber, asi 89 milionů korun.
Nutná výhrada: přesné znění klauzule není veřejné. Není jasné, jak se do výpočtu započítávají bonusy z původního přestupu do West Hamu ani zda se procenta počítají z celé nové ceny, nebo skutečně jen ze zisku. Čísla výše jsou náš dopočet na základě veřejně dostupných parametrů, ne oficiální klubová bilance.
I v tom konzervativnějším scénáři ale platí: Slavia inkasuje desítky milionů korun za hráče, který už třináct měsíců nehraje v Edenu.
Celková bilance: od 2,5 milionu eur k čtvrt miliardě
Když sečteme loňský přestup (22 milionů eur základ, až 4 miliony v bonusech) a nynější příjem z procent z dalšího prodeje, hrubý příjem Slavie z Dioufa se pohybuje zhruba mezi 24,8 a 29,1 milionu eur. Při odečtení vstupní investice kolem 2,5 milionu eur vychází čistý zisk na přibližně 22 až 27 milionů eur, tedy zhruba 550 až 670 milionů korun.
Pro kontext: na Transfermarktu Dioufův odchod do West Hamu vede historický žebříček rekordních transferů z české ligy, před Antonínem Kinským i Tomášem Součkem. Cenovka Brentfordu navíc potvrzuje, že Dioufova tržní hodnota od odchodu z Edenu téměř zdvojnásobila; nárůst garantované složky z 19 na 35 milionů liber představuje skok o 84 procent.
Proč nejde o náhodu, ale o systém
Slavia dlouhodobě popisuje svůj model jako „levně pořídit, draze prodat“. Funkcionáři v čele s Jaroslavem Tvrdíkem opakovaně zmiňují příklady Simy, Zimy, Součka nebo Kuchty. U některých z nich se ve veřejných výrocích objevují i procenta z dalších přestupů. Diouf je mimořádný výší, ne principem.
Trenér Jindřich Trpišovský po loňském odchodu řekl, že „Slavia dostala, co chtěla.“ Zpětně je vidět, co tím myslel. Nejcennější na celém případu není samotná miliardová cenovka Brentfordu, je to fakt, že si Slavia už při odchodu do West Hamu nechala otevřená zadní vrátka pro druhý výnos.
V Brentfordu přitom Diouf nepřijde do prázdna. Na levém beku nastoupil v úvodním kole proti Tottenhamu Keane Lewis-Potter, Rico Henry seděl na lavičce. Konkurence bude reálná. Ale to už je starost Brentfordu. Slavii zajímá jediné, aby se podpisy na dokumentech objevily co nejdřív a peníze doputovaly na účet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle