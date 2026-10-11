Slavia vyrazila pro první výhru v Lize mistrů po 19 letech. Může se stát všechno, říká Houštecký

V neděli odpoledne sešívaní nasedli do letadla směr Ázerbájdžán. Cíl: tři body proti Sabahu, klubu, který si hlavní fázi Ligy mistrů zahraje poprvé v historii. Asistent trenéra Zdeněk Houštecký, který ve Slavii působí od roku 2018 a předtím prošel Libercem po boku Jindřicha Trpišovského, na klubovém webu před odletem řekl, že tým chce vyhrát a podřídí tomu všechno. Zároveň ale dodal větu, která zní jako memento celé slávistické historie v soutěži: „Může se stát cokoliv.“ Červené karty, ztráta kontroly, situace mimo plán. Právě tohle Slavii v Lize mistrů opakovaně stojí body, ne vždy kvalita soupeře.
Devatenáct let a dvacet marných pokusů
Poslední slávistická výhra v hlavní fázi Ligy mistrů se datuje do 19. září 2007. Tehdy v Edenu padla Steaua Bukurešť 2:1 góly Zdeňka Šenkeříka a Tijaniho Belaida. Byl to vůbec první zápas Slavie v soutěži, a zároveň dosud jediný vítězný. Od té doby přišlo dvacet utkání: porážky, remízy, občas nadějná vedení, ale nikdy tři body.
Série řadí Slavii do nelichotivé společnosti. Podle historických tabulek UEFA drží rekord FCSB (dříve Steaua) s 23 zápasy bez výhry, následuje Spartak Moskva s 22 a AEK Atény s 21. Slavia je čtvrtá. Navíc nikdy nevyhrála venku, úterní zápas bude jedenáctým pokusem.
Sabah: debutant, ale ne sparingpartner
Na papíře vypadá los příznivě. Sabah se do ligové fáze probojoval přes čtyři předkola, v nichž vyhrál šest z osmi zápasů. Doma v kvalifikaci neztratil ani bod: čtyři výhry, skóre 12:2, třikrát čisté konto. To není profil týmu, který se dá podcenit jen proto, že v 1. kole dostal na Old Trafford čtyři góly od Manchesteru United.
Přesto je Sabah teprve ve čtvrté evropské sezoně a v hlavní fázi Ligy mistrů nemá žádnou historii. Brankář Danijel Šturm to na klubovém webu pojmenoval přímo: Sabah je soupeř, proti kterému má Slavia „největší šanci uspět“. Uvnitř kabiny panuje opatrná, ale zřetelná víra.
Lens jako varovný příběh
Jenže právě tenhle typ zápasu Slavia umí prohrát sama se sebou. Čerstvý důkaz přineslo 1. kolo proti Lens. Sešívaní vedli, po vyloučení Mikuláše Konečného ve 49. minutě hráli v deseti, a přesto se znovu dostali do vedení 2:1. Pak přišlo nastavení a konečných 2:3. Tři body, které byly na dosah, zmizely v momentě, kdy tým ztratil disciplínu a kontrolu nad detaily.
Houštecký to podle mediálního výstupu zobecnil: „Ve fotbale nemá moc cenu predikovat.“ Zmínil červené karty a „různé věci okolo“. Není to alibi ani rezignace. Je to připomínka, že v Lize mistrů Slavii opakovaně nesráží soupeřova kvalita, ale vlastní chyby v klíčových momentech.
Sám Houštecký navíc Baku zná. S Libercem tam v září 2016 hrál proti Qarabağu; Slovan vedl, inkasoval vyrovnání v poslední minutě nastavení a odjel s remízou 2:2. Baku umí být nevděčné místo.
Co je v sázce víc než tři body
Pokud Slavia nezvládne ani soupeře s profilem Sabahu, hlavní příběh nebude jen o dvacáté první porážce nebo remíze v řadě. Bude o promarněné největší dostupné příležitosti. V losovací skupině sešívaných nefiguruje druhý tak papírově hratelný protivník. Každý další zápas ligové fáze bude těžší.
Výkop na Baku Olympic Stadium je v úterý 13. října v 18:45 českého času. Přenos běží na Nova Sport 3, studio startuje od 18:00. Podle nás má Slavia na výhru, ale jen pokud udrží to, co jí v Lize mistrů devatenáct let uniká. Kontrolu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl