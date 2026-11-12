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Slavia má v kádru naději světového fotbalu. Domčak se dostal do VIP společnosti

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Devatenáctiletý brankář Slavie Nazar Domčak patří podle Football Ranked k nejrychleji rostoucím hráčům do 21 let na světě. O příčku za ním je Cubarsí.
Slavia má v kádru naději světového fotbalu. Domčak se dostal do VIP společnosti

Slavia má v kádru naději světového fotbalu. Domčak se dostal do VIP společnosti

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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