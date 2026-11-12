Slavia má v kádru naději světového fotbalu. Domčak se dostal do VIP společnosti

Žebříček padesáti hráčů do 21 let s největším nárůstem ratingu za rok 2026 otevírá Marc Bernal z Barcelony. Na 43. místě je ukrajinský gólman ze Slavie, který si za rok připsal 197 bodů. Hned za ním, na 44. příčce, figuruje Pau Cubarsí, stoper Barcelony a španělský reprezentant. V seznamu jsou podle přepisu, který zveřejnil server inFotbal, také Yan Diomande, brazilský talent Rayan nebo chorvatský obránce Luka Vušković. Domčak je mezi nimi jediným zástupcem české nejvyšší soutěže. Pro brankáře, který před rokem a půl ještě neodchytal v ukrajinské lize ani jeden zápas, je to pozoruhodné zařazení.
Nejde o anketu, rozhodují výkony
Vysvětleme nejprve, co přesně žebříček měří. Football Ranked nevyhlašuje „nejlepší mladíky světa“. Řadí hráče podle toho, o kolik jim za daný rok vzrostl rating Elo, tedy systém známý ze šachu, který portál přenesl do fotbalu. Podle zveřejněné metodiky Football Ranked se hráčské Elo pohybuje na stejné škále jako týmové. Hráč ho získává z výkonů v jednotlivých zápasech a z akcí, které o něm evidují data. Reputace, jméno ani cena na přestupovém trhu do výpočtu nevstupují.
Proto má v žebříčku smysl i pořadí, které na první pohled vypadá podivně. Domčak před Cubarsím neznamená, že je lepší fotbalista než opora Barcelony. Znamená to, že v roce 2026 vyrostl víc. Dobře to ilustruje vítěz Bernal. Podle přepisu žebříčku mu pomohlo počáteční hodnocení, které neodpovídalo průměru hráčů Barcelony. Metodika popisuje, že mladý debutant dostane opatrný startovní rating odvozený od úrovně klubu a postupně si ho navyšuje, jak se prosazuje. Kdo začne níž, než na co reálně má, a pak podává kvalitní výkony, ten roste nejrychleji. Bernal vyhrál podle přepisu s nemalým náskokem.
Jednu výhradu je férové připomenout. Metodika mluví o hráčích obecně a veřejně neukazuje, jak přesně model váží brankářské disciplíny, tedy zákroky, výběhy nebo rozehrávku. U gólmana je proto třeba číst +197 bodů jako signál, ne jako definitivní verdikt. Že se ale slávistický brankář v takovém výřezu vůbec objevil, je fakt, kterého si skauti všimnou.
Lev sezony ze Lvova
Domčakův růst nezačal v Edenu. Narodil se 6. dubna 2007, měří 190 centimetrů a je odchovancem akademie Karpaty Lvov. Za druhý tým klubu profesionálně debutoval v srpnu 2023, v ukrajinské nejvyšší soutěži poprvé chytal 3. srpna 2025 proti Polissji Žytomyr.
Pak přišla sezona, po které se o něm začalo mluvit v zahraničí. Podle klubu Karpaty odchytal v ročníku 2025/26 celkem 27 ligových zápasů a ve čtrnácti z nich neinkasoval. V počtu čistých kont patřil mezi tři nejlepší brankáře soutěže. Fanoušci ho zvolili „Lvem sezony“. Ve věku, kdy jeho vrstevníci většinou sbírají minuty v juniorských soutěžích, chytal v základní sestavě v lize, která i přes válku drží slušnou úroveň.
Slavia oznámila jeho příchod 28. května 2026. Sportovní ředitel Přemysl Kovář tehdy podle oficiálního oznámení Slavie mluvil o obrovském potenciálu, vyspělosti, klidu a hře nohama. Dodal také, že se na mladého gólmana po výborném jaru ve Lvově ptaly „věhlasné zahraniční kluby“. Jména klub neuvedl. Oborový web Football Agencies zmiňoval jako jednoho ze zájemců francouzský Lille, šlo ovšem jen o neověřené zprávy.
Výše přestupové částky oficiálně zveřejněna nebyla. Databáze Soccerway uvádí 5 milionů eur, tedy zhruba 125 milionů korun. Pokud je údaj přesný, Slavia za devatenáctiletého brankáře zaplatila částku, jakou česká liga u gólmanů běžně nevídá.
Model Kinský a smlouva do roku 2031
Ve Slavii nikdo netvrdil, že kupuje hotovou jedničku. Klub Domčaka výslovně zařadil mezi rozvojové projekty a přirovnal ho k Antonínu Kinskému, kterého v Edenu vychovali a poslali do Premier League. Smlouva platí do 30. června 2031, tedy na pět let.
Rozložení minut tomu odpovídá. Klubový profil Slavie u něj eviduje čtyři zápasy, 360 minut a pět inkasovaných gólů; mezi posledními starty jsou duely s Mladou Boleslaví, Kroměříží, Duklou a Třincem. Soccerway k tomu připočítává tři starty za béčko ve druhé lize a jeden v MOL Cupu. Mladý gólman tedy sbírá zápasovou praxi postupně a na různých úrovních.
Nejvýraznější zápis ale přišel 4. listopadu 2026. Proti Arsenalu si Domčak odbyl premiéru v Lize mistrů. Slavia prohrála 1:2, jeho jméno se přesto objevilo v přehledu debutantů UEFA mezi novými tvářemi soutěže. Pro hráče, jehož hodnota stojí z velké části na viditelnosti, je to přesně ta výloha, kterou potřebuje.
Reprezentační cesta zatím vede přes jednadvacítku
Za seniorský výběr Ukrajiny zatím nechytal. V reprezentační struktuře ale má pevné místo. Slavia při jeho příchodu připomínala starty za ukrajinské výběry do 19 a do 21 let. Ukrajinská federace ho v září 2026 zařadila do nominace jednadvacítky a profil UEFA mu v kvalifikaci na mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2027 připisuje tři zápasy a 270 minut.
Ukrajinská brankářská škola má dlouhou tradici a konkurence o místo v seniorské reprezentaci je tvrdá. Postup přes jednadvacítku je standardní cesta. Rozhodující bude, jak rychle Domčak přemění klubové minuty v pozici, kterou nebude možné při nominaci přehlédnout.
Co žebříček znamená pro Slavii
Podle nás je hlavní přínos umístění jinde než v samotném čísle 43. Slávistický brankář se objevil ve stejném datovém výřezu jako hráči Barcelony a dalších sledovaných klubů. Skautská oddělení s podobnými modely pracují běžně. Kdo se v nich ukáže, dostane se na seznamy, kam by se z české ligy jinak dostával jen obtížně.
Neznamená to, že Domčak brzy odejde. Žádná ověřená zpráva o chystaném přestupu neexistuje a smlouva do roku 2031 dává Slavii silnou vyjednávací pozici i čas. Ekonomická logika je spíš opačná. Mladý věk, ligové minuty mezi dospělými, start v Lize mistrů, reprezentační jednadvacítka a dlouhý kontrakt dohromady tvoří profil, jehož cena může v příštích letech výrazně růst. V tomto scénáři se případná investice kolem 125 milionů korun může vrátit násobně, pokud brankář svůj růst potvrdí i v zápasech, které rozhodují.
Kinský odcházel z Edenu jako hotový brankář, kterého znala celá Evropa. Domčak je na začátku stejné cesty, jen o pár let mladší, a jeho růst zatím dokládají čísla, ne trofeje. V tabulce mezi Bernalem, Cubarsím a Vuškovićem už ale jeho jméno je.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl