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Slavia čeká na výhru v Lize mistrů 19 let. Dnes jí stojí v cestě klub, který existuje teprve devět let

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Slavia Praha má dnes v Baku příležitost ukončit sérii, kterou si její fanoušci připomínají neradi. V hlavní fázi Ligy mistrů nevyhrála od roku 2007 a další pokus přijde proti ázerbájdžánskému Sabahu. Ten přitom vznikl teprve před devíti lety a za krátkou dobu se dokázal dostat mezi evropskou klubovou elitu. Trenér Jindřich Trpišovský otevřeně přiznává roli favorita, zároveň ale upozorňuje, že mladý soupeř hraje technicky kvalitní fotbal a v útoku dokáže být mimořádně nebezpečný.
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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