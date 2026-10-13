Slavia čeká na výhru v Lize mistrů 19 let. Dnes jí stojí v cestě klub, který existuje teprve devět let

Při poslední výhře Slavie v Lize mistrů byl Sabah ještě daleko od svého založení
V září 2007 porazila Slavia na Strahově rumunskou Steauu Bukurešť 2:1. Pro pražský klub to byl historický večer, protože při své premiéře v hlavní fázi Ligy mistrů dokázal získat první vítězství. Jenže právě tento úspěch má dnes nepříjemné pokračování.
Od té doby Slavia v hlavní části nejprestižnější evropské klubové soutěže další zápas nevyhrála. Mezitím prošla finančními problémy, změnami vlastníků, přestavbou mužstva i návratem mezi pravidelné účastníky evropských pohárů. A její fanoušci stále čekají.
Dnešní soupeř nabízí téměř neuvěřitelný kontrast. Sabah FK totiž vznikl až v roce 2017, tedy deset let po posledním vítězství Slavie v Lize mistrů. Za pouhých devět let existence se dostal z nového ázerbájdžánského projektu až do hlavní fáze soutěže, do které se řada mnohem slavnějších evropských klubů snaží probojovat celá desetiletí. Právě na tento rozdíl upozornil také slávistický obránce Tomáš Vlček, který označil cestu Sabahu za téměř pohádkovou.
Slavia je favorit. Jenže právě takové zápasy bývají zrádné
Z českého pohledu se může zdát, že Slavia dostala jednoho z nejpřijatelnějších soupeřů letošní Ligy mistrů. Sabah nemá evropskou historii Realu Madrid, Bayernu Mnichov nebo Paris Saint-Germain a jeho jméno ještě nedávno většině fotbalových fanoušků prakticky nic neříkalo.
Trpišovský však před utkáním upozornil na důležitý detail. Mladý klub z Baku se do Ligy mistrů nedostal náhodou a během kvalifikace prokázal, že dokáže hrát sebevědomý ofenzivní fotbal.
Podle českého trenéra využívá v útočné fázi především rozestavení 4-3-3, zatímco při bránění přechází do systému 4-1-4-1. Má technicky vybavené ofenzivní hráče, aktivní křídla a brankáře, který se dokáže zapojovat do rozehrávky. Právě tím může Slavii způsobovat problémy.
Trpišovský přirovnal některé herní principy Sabahu dokonce k Barceloně. Nešlo samozřejmě o tvrzení, že ázerbájdžánský klub disponuje stejnou individuální kvalitou, ale o podobnosti v rozestavení, kombinaci a snaze postupně budovat útok. Pro Slavii tak bude důležité, aby dokázala soupeře dostávat pod tlak při rozehrávce, ale současně nenechávala příliš mnoho prostoru jeho rychlým hráčům.
Devatenáctiletá série není pro hráče úplně cizí
Dlouhé čekání na vítězství v Lize mistrů se může zdát především jako téma pro fanoušky a statistiky. Jenže podle Tomáše Vlčka ho vnímají také samotní hráči. Slávistický obránce připustil, že se o něm v kabině příliš nemluví, protože mužstvo nechce vytvářet zbytečný tlak. Zároveň ale zdůraznil, že všichni vědí, jak dlouho klub čeká.
Připomněl například nedávný zápas s Lens, ve kterém měla Slavia podle jeho názoru k vítězství blízko. Právě podobné zkušenosti jsou pro dnešní utkání důležité. V Lize mistrů často rozhodují drobné rozdíly v efektivitě, schopnosti proměnit slibnou příležitost nebo zvládnout několik minut pod tlakem.
Slavia se v minulosti opakovaně dokázala postavit mnohem bohatším a slavnějším soupeřům. Jenže kvalitní výkon sám o sobě body nepřináší. Proti Sabahu už proto nestačí odehrát vyrovnaný zápas a odjet s pocitem, že mužstvo obstálo. Pražané potřebují vítězství.
Trpišovský zná Baku. A tentokrát má trochu jinou ambici
Pro Jindřicha Trpišovského není dnešní návštěva Baku úplnou novinkou. Před deseti lety zde působil ještě jako trenér Slovanu Liberec a jeho mužstvo tehdy v evropském poháru dokázalo vstřelit mimořádně rychlý gól. Kouč Slavie na tuto zkušenost před utkáním zavzpomínal a s nadsázkou připustil, že by podobný začátek přivítal také dnes. Jeho mužstvo však nečeká pouze úkol vstřelit branku.
Slavia musí také zvládnout roli favorita, se kterou se na evropské úrovni nesetkává vždy. Proti velkým klubům bývá často v pozici outsidera, který může soupeře překvapit. V Baku se však očekává, že bude aktivnější právě ona. To přináší jiný druh odpovědnosti. Musí hledat řešení proti organizované obraně, vytvářet dostatek příležitostí a zároveň hlídat rychlé protiútoky.
Sabah totiž může hrát relativně uvolněně. Pro klub založený v roce 2017 už samotná účast v Lize mistrů představuje historický úspěch. Pro Slavii by další zápas bez vítězství znamenal pokračování série, která už trvá téměř dvě desetiletí.
Dnešní zápas může dát historii docela zvláštní pointu
Utkání Sabahu se Slavií začíná dnes v 18:45 SELČ. Na jedné straně stojí mladý klub, který se do Ligy mistrů dostal během devíti let od svého založení. Na druhé tradiční česká značka, která na další vítězství v soutěži čeká od roku 2007. Slavia je papírovým favoritem a měla by mít dostatek kvality, aby dokázala v Baku uspět. O výsledku však nerozhodne historie, rozpočet ani zkušenost z předchozích evropských sezon.
Rozhodne, zda Trpišovského mužstvo dokáže proměnit své přednosti přímo na hřišti. Pro fanoušky by vítězství znamenalo víc než tři body do tabulky. Ukončilo by čekání, které začalo v době, kdy dnešní soupeř ještě vůbec neexistoval.
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Zdroje: Vše o sportu [1], SK Slavia Praha – Sabah? Pohádkový příběh. Jdeme ukončit sérii bez výhry v LM [2], SK Slavia Praha – Jméno nevypovídá o kvalitě. Připravit se a potvrdit roli favorita [3], UEFA – Champions League 2026/27, league phase fixtures and results [4].