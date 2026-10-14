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Slavia čeká na vítězství v Lize mistrů už 21 zápasů. Prohra se Sabahem ukázala nepříjemnější problém než jen špatnou koncovku

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Osmnáct střel, osm pokusů na branku a pět neproměněných velkých šancí. Slavia Praha si v Baku vytvořila dost příležitostí na vítězství, jenže odjela s porážkou 0:2. Sabah, klub založený teprve v roce 2017, potrestal dvě chyby a prodloužil čekání českého mistra na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů na 21 zápasů. Jindřich Trpišovský po utkání přiznal, že se žádný z jeho hráčů nepřiblížil svému maximu. Problém Slavie však není jen v jednom nepovedeném večeru. V evropských pohárech už příliš dlouho nedokáže proměnit konkurenceschopné výkony ve vítězství.
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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