Slané trubičky z listového těsta se špenátovou náplní – super pohoštění na posezení s rodinou a přáteli. Snadný a rychlý recept

Chystáte oslavu, čekáte návštěvu nebo jen chcete mít na stole něco slaného, po čem se bude rychle sahat? Nemusíte kvůli tomu trávit celé odpoledne v kuchyni. Slané tyčinky z listového těsta se špenátem připravíte poměrně snadno a na slavnostním talíři vypadají přesně tak, jak má domácí pohoštění vypadat. Zlatavé vrstvy těsta při zakousnutí příjemně křupnou a uvnitř se skrývá jemná náplň ze špenátu, slané fety a smetanového sýra. Právě spojení křehkého těsta a krémového středu dělá z obyčejných tyčinek malé slané pokušení.
Listové těsto patří mezi stálice evropské kuchyně a jeho obliba rozhodně není náhodná. Princip spočívá ve střídání tenkých vrstev těsta a tuku, které se při pečení oddělují působením vodní páry. Díky tomu vzniká typická nadýchaná struktura s množstvím křehkých vrstev. Moderní podoba listového těsta se výrazně rozvíjela zejména ve francouzské kuchyni, odkud se rozšířila do dalších evropských zemí. Dnes je oblíbeným základem sladkých závinů, šátečků a koláčů, ale stejně dobře se hodí na slané šneky, kapsy, taštičky nebo právě tyto plněné tyčinky. Jeho velkou výhodou je, že nemusíte připravovat vlastní těsto ani čekat na kynutí.
U špenátové náplně se vyplatí jedna důležitá věc, zbavte špenát opravdu veškeré přebytečné vody. Jen tak zůstane těsto po upečení krásně křupavé a náplň nebude vytékat. Feta dodá příjemnou slanost, smetanový sýr ji zjemní a česnek s trochou muškátového oříšku zvýrazní chuť špenátu. Pokud máte rádi výraznější náplně, můžete přidat sušená rajčata, nasekané olivy nebo trochu čerstvého kopru.
Při servírování vyskládejte tyčinky na větší podnos a doplňte je miskou česnekového jogurtového dipu. Vedle se budou hodit cherry rajčata, proužky papriky, okurka i olivy. Na oslavu je můžete připravit předem a před příchodem hostů krátce prohřát v troubě, aby znovu získaly svou křupavost. Nejlepší jsou totiž ve chvíli, kdy se zlatavé vrstvy těsta ještě lehce drolí a sýrová náplň zůstává uvnitř jemná.
Špenát nejprve důkladně omyjte a osušte. Na pánvi rozehřejte máslo, přidejte prolisovaný česnek a krátce ho nechte rozvonět. Vsypte špenát a restujte, dokud nezavadne a neodpaří se přebytečná tekutina. Mražený špenát nejprve rozmrazte a dobře vymačkejte. Hotový špenát nechte vychladnout.
Vychladlý špenát vložte do mísy a přidejte rozdrobenou fetu, smetanový sýr a jedno vejce. Ochuťte čerstvě mletým pepřem a špetkou muškátového oříšku. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla hustá a dobře roztíratelná náplň. Pokud je směs příliš řídká, zbavte ji ještě přebytečné tekutiny.
Listové těsto rozložte na pracovní plochu a podle potřeby ho lehce rozválejte. Nakrájejte ho na delší pruhy široké přibližně 8 cm. Podél jednoho okraje každého pruhu naneste špenátovou náplň a ponechte dostatek místa na uzavření těsta.
Těsto zabalte kolem náplně a vytvořte dlouhou, úzkou trubici. Jemně přitlačte okraje, aby náplň během pečení nevytékala. Hotové trubičky nakrájejte na kousky dlouhé 8–12 cm podle požadované velikosti.
Připravené tyčinky přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Rozložte je s menšími rozestupy, protože listové těsto během pečení nabude. Pokud se těsto při práci příliš zahřálo a změklo, dejte plech na 10 minut do lednice.
V misce rozšlehejte vejce a potřete jím povrch každé tyčinky. Posypte sezamovými semínky, která při pečení získají příjemně oříškovou chuť. Potírejte pouze horní část těsta a snažte se, aby vejce nestékalo na řezné hrany, kde by mohlo bránit správnému oddělování vrstev.
Troubu předehřejte na 200 °C a tyčinky pečte přibližně 20 minut dozlatova. Sledujte především jejich povrch, protože každá trouba peče trochu jinak. Po upečení je nechte několik minut odpočinout na plechu a potom přesuňte na mřížku.
Špenátové tyčinky podávejte nejlépe ještě mírně teplé, kdy je těsto krásně křehké a náplň jemná. Na slavnostním podnosu je doplňte česnekovým jogurtovým dipem, čerstvou zeleninou a olivami. Dobré jsou také vychladlé, takže se hodí i do připraveného občerstvení na oslavu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová