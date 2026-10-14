Slané labužnické palačinky podle nového receptu – díky této náplni chutnají naprosto fantasticky a doma mizí rychlostí blesku

Když se slané palačinky s masovou náplní a houbami objeví na stole ještě horké, první upoutá zlatavý sýr a vůně opečené slaniny. Pod ním se skrývají měkké palačinky plněné směsí mletého masa a hub, která z nich udělá poctivé a syté jídlo. Slané palačinky tak dostávají úplně jinou podobu, než na jakou jsme zvyklí u sladkých snídaní.
Mleté maso a houby tvoří velmi příjemnou dvojici. Houby přidají náplni výraznou chuť a šťavnatost, slanina ji zase provoní a dodá jí plnější chuť. Rajčatový protlak všechny suroviny hezky spojí a malé množství portského vína přidá náplni jemně nasládlý tón, který se s masem i houbami dobře doplňuje. Nakonec přijde sýr, který se v troubě rozpustí a vytvoří na povrchu zlatavou vrstvu.
Recept se hodí hlavně ve chvíli, kdy máte chuť na pořádnou domácí večeři a nechcete pokaždé připravovat stejné jídlo. Palačinky můžete naplnit s předstihem a před podáváním je jen nechat zapéct. K nim stačí přidat čerstvý zelený salát a máte na stole kompletní jídlo, které zasytí celou rodinu.
Náplň si můžete upravit podle toho, co máte právě v kuchyni. Hovězí maso lze nahradit směsí hovězího a vepřového nebo jemnějším kuřecím masem. Ze sýrů se kromě běžného strouhaného sýra hodí také gouda nebo čedar, a pokud máte rádi výraznější chutě, můžete přidat trochu nivy. Houby můžete použít podle sezony, dobře poslouží žampiony, hlíva i směs lesních hub.
Do mísy rozklepneme vejce a přilijeme mléko a světlé pivo. Vše prošleháme dohladka, aby se tekuté suroviny dobře spojily. Postupně přisypáváme hladkou a celozrnnou mouku a mícháme, dokud nevznikne hladké těsto bez hrudek.
Do těsta přidáme sůl, cukr a olivový olej a ještě jednou vše důkladně promícháme. Těsto by mělo být dostatečně řídké, aby se dalo snadno roztírat po pánvi. Pokud je příliš husté, můžeme ho podle potřeby zředit trochou mléka.
Připravené těsto necháme odpočinout alespoň 2 hodiny. Během této doby se mouka dobře spojí s ostatními surovinami a těsto se ustálí. Před samotným pečením ho ještě krátce promícháme.
Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme najemno. Pórek očistíme a nakrájíme na menší kousky, houby očistíme a nakrájíme na menší části. Slaninu nakrájíme na drobnější kousky, aby se v náplni rovnoměrně rozprostřela.
Na pánvi rozehřejeme trochu olivového oleje a opečeme na něm mleté hovězí maso. Přidáme cibuli, pórek, česnek a nakrájenou slaninu a společně vše restujeme, dokud zelenina nezměkne a maso nebude dobře propečené. Poté přidáme připravené houby a necháme je za občasného promíchání změknout.
Do směsi vmícháme rajčatový protlak, osolíme ji a opepříme podle chuti. Přilijeme portské víno a necháme směs na mírném ohni chvíli dusit. Tekutina by se měla postupně odpařit, aby náplň zůstala spíše suchá a palačinky po naplnění nebyly rozmočené.
Na rozpálené pánvi postupně upečeme tenké palačinky. Hotové palačinky odkládáme na talíř a udržujeme je teplé, aby při plnění nepraskaly. Z připraveného množství vytvoříme palačinky podle velikosti použité pánve.
Masovou a houbovou náplň rozdělíme na upečené palačinky. Každou palačinku pevně srolujeme a uložíme vedle sebe do zapékací mísy. Takto připravené palačinky posypeme nastrouhaným sýrem.
Zapékací mísu vložíme do trouby a palačinky pečeme, dokud se sýr na povrchu nerozpustí a nezezlátne. Hotové palačinky necháme krátce odpočinout, aby se při podávání náplň tolik nerozjížděla. Podáváme je ještě teplé, ideálně s čerstvým zeleným salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová