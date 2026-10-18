Slaná bramborová buchta s česnekem, majoránkou a škvarky, co zahřeje i zasytí celou rodinu

Z dětství ji mám uloženou dost přesně. Když se na podzim doma kopaly brambory a z kuchyně šel česnek s majoránkou, člověk už tušil, co se bude péct: babiččina bramborová buchta. Je sytá, levná a z obyčejných surovin, které bývaly většinou někde ve spíži, a právě nastrouhané syrové brambory jí dávají měkký střed i ten pěkně vypečený povrch.
U nás se dělala hlavně na podzim, to ano, ale upřímně, snědla by se kdykoli. Někdy jen s
hrnkem podmáslí, jindy k zelí nebo ke . Líbí se mi na ní, že si na nic nehraje. Žádná paráda na efekt, spíš poctivý plech, který zasytí víc, než by člověk čekal. kyselé okurce
Celé kouzlo je vlastně jednoduché:
se smíchá se kynuté těsto syrovými strouhanými bramborami. Ty pustí trochu vláhy a při pečení ji podrží uvnitř, takže buchta není suchá ani druhý den. Když se navíc povrch během pečení přetře rozpuštěným sádlem, udělá se nahoře přesně ta kůrka, kvůli které se u plechu podezřele rychle objeví víc lidí.
Můj tip: Nastrouhané brambory nenechávejte dlouho stát. Rychle tmavnou a když pustí moc vody, těsto zbytečně zřídne. Dělám to tak, že si nejdřív připravím kvásek a všechno ostatní, brambory přijdou na řadu až těsně před mícháním. Recept na poctivou domácí bramborovou buchtu
Doba přípravy: 25 minut Kynutí: 1 hodina Délka pečení v troubě: 50 až 60 minut Počet porcí: 8 až 10 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 800 g syrových brambor 350 g hrubé mouky 250 ml vlažného mléka 42 g čerstvého droždí 1 ks vejce 1 palice česneku 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky mletého pepře 1 až 2 lžíce sušené majoránky 100 až 150 g škvarků podle chuti 2 až 3 lžíce rozpuštěného sádla na potření plechu a povrchu Postup přípravy babiččiny bramborové buchty
1. Začněte
kváskem. Do části vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte cukr a lžíci mouky. Zamíchejte a nechte na teplém místě asi 10 až 15 minut, dokud kvásek nevzejde.
2. Mezitím oloupejte
brambory a nastrouhejte je najemno, případně na jemné slzičky. Když pustí hodně tekutiny, trochu je rukou vymačkejte, ale ne úplně do sucha. Trocha vlhkosti je tady potřeba, jinak by byla buchta po upečení zbytečně tuhá.
3. Oloupejte
česnek a prolisujte ho nebo nastrouhejte najemno. Tady se s ním opravdu moc nešetří, celá palice dává smysl. S majoránkou vytvoří tu vůni, podle které se tahle buchta pozná už od dveří.
4. Do větší mísy dejte
nastrouhané brambory, vejce, zbytek mléka, vzešlý kvásek, hrubou mouku, sůl, pepř a v dlaních promnutou majoránku. Přidejte také česnek a všechno promíchejte vařečkou na hustší, lepivé těsto.
5. Nakonec vmíchejte
škvarky. Pokud je doma nemáte nebo je zrovna nechcete použít, klidně je vynechte. Já je do téhle buchty dávám ráda, protože chuť posunou o kus dál a celé jídlo je sytější.
6. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout na teplém místě přibližně
1 hodinu. Nemusí vyskočit jako sladké kynuté buchty, ale mělo by se viditelně zvednout a trochu odlehčit. Troubu předehřejte na 200 °C
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7. Plech nebo nižší pekáč vymažte částí
rozpuštěného sádla. Těsto na něj rozetřete navlhčenou stěrkou nebo lžící, pokud možno do stejně vysoké vrstvy.
8. Povrch pokapejte, případně lehce potřete
rozpuštěným sádlem, a dejte péct. Po zhruba 30 minutách buchtu znovu přetřete trochou sádla, aby kůrka pěkně zezlátla a nevysušila se.
9. Pečte ještě dalších
20 až 30 minut. Hotová buchta se pozná podle barvy i podle špejle — když ji zapíchnete do středu, těsto se na ni nemá lepit. Okraje bývají křupavější, střed má zůstat měkký.
10. Upečenou
bramborovou buchtu nechte aspoň 10 minut stát. Teprve potom ji krájejte na kostky nebo obdélníky a podávejte ještě vlažnou. Když zbyde do druhého dne, stačí ji krátce ohřát v troubě, kůrka se zase trochu probere. Foto: Cooky.cz, Upečenou buchtu nechte aspoň 10 minut chladnout. Ještě pár poznámek k báči a domácím obměnám Pokud jsou brambory hodně vodnaté, přidejte ještě 1 až 2 lžíce hrubé mouky. Těsto má být husté, rozhodně ne řídké. Majoránku před přidáním promněte mezi dlaněmi. Rozvoní se víc a v buchtě je to opravdu poznat. Nejlíp chutná v den upečení, ale do druhého dne vydrží. Uchovávejte ji přikrytou v chladu. Ve starších receptech se někdy pracuje s větším množstvím mléka a mouky, jinde se přidává trochu oleje nebo se kombinuje čerstvá a sušená majoránka. Často se objevují i verze s uzeným masem místo škvarků. Na těchto venkovských receptech je pěkné, že se nedržely jedné neporušitelné normy. Peklo se podle zásob, podle chuti a taky podle toho, co bylo potřeba spotřebovat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková