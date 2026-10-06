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Sladká brambora v marcipánu a kakau: Retro cukroví s krémovým středem, které se vrací na scénu

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Na sladkou bramboru si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci na stůl dát něco trochu retro, ale ne těžkého a usedlého. U nás doma se tenhle dezert osvědčil hlavně na návštěvy, protože vypadá nápaditě, dá se připravit předem a díky spojení jemných buflérů, máslového krému s lískooříškovou chutí, marcipánu a kakaa působí slavnostně i bez složitého zdobení.
Obrázek k receptu s názvem Pamatujete sladkou bramboru plněnou krémem? Tohle retro cukroví v marcipánu a kakau si zamilujete

Obrázek k receptu s názvem Pamatujete sladkou bramboru plněnou krémem? Tohle retro cukroví v marcipánu a kakau si zamilujete

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Pamatujete sladkou bramboru plněnou krémem? Tohle retro cukroví v marcipánu a kakau si zamilujete
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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