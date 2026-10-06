Sladká brambora v marcipánu a kakau: Retro cukroví s krémovým středem, které se vrací na scénu

Sladkou bramboru vytahuju v kuchyni hlavně tehdy, když se hodí něco trochu po staru, ale člověk nechce péct dort ani těžké řezy. Tenhle zákusek se mi při návštěvách opakovaně osvědčil: připraví se klidně den dopředu, na tácu nevypadá okoukaně a kombinace jemných buflérů, máslového krému s lískooříškovou chutí, marcipánu a kakaa mu dá slavnostní výraz i bez složitého zdobení.
Praktické je i to, že se nepeče jeden velký korpus, který se pak na poslední chvíli krájí a rovná na talířky. Sladká brambora je spíš menší zákusek do ruky, případně k šálku kávy. Upečené piškotové tvary se slepí
krémem, nechají se v chladu zatuhnout a nakonec se zabalí do marcipánu a popráší nebo obalí v kakau. Lednici bych u tohohle receptu nešidila. Když mají kousky čas zpevnit, nerozjíždějí se při krájení ani při servírování.
Krém jsme doma v průběhu let různě upravovali. Někdy se dělá
čokoládový, jindy jen kakaový, ale nejčastěji se vracím k verzi s . Je lískooříškovým krémem jemnější a dětem většinou chutná víc než starší podoba s výraznějším rumovým tónem.
Můj tip zní: Pokud sladké brambory chystáte na sváteční stůl, udělejte je už večer předem. Do druhého dne zpevní a chutě se v nich stačí lépe propojit. Recept na sladkou bramboru s krémem
Doba přípravy: zhruba 50 minut + 1 hodina chlazení Doba pečení: 15 až 20 minut Počet porcí: asi 10 až 12 kusů Ingredience pro přípravu
Buflery: 170 ml bílků 140 g cukru krystal 6 žloutků 1 vanilkový pudink v prášku 140 g hladké mouky
Krém: 250 g másla 50 g moučkového cukru 100 g lískooříškového krému
Dokončení: 250 až 300 g marcipánu 2 až 3 lžíce kakaa Postup přípravy domácí sladké brambory s marcipánem
1. Připravte plech s pečicím papírem a troubu zapněte na 170 °C. U piškotového těsta se vyplatí mít misky, cukrářský sáček i stěrku po ruce ještě před šleháním. Hotová hmota totiž nerada čeká na lince, to je u ní znát skoro hned.
2. Z bílků a cukru krystal vyšlehejte pevný sníh. Má být lesklý a držet špičky. Když zůstane řídký, buflery se na plechu zbytečně rozjedou do stran.
3. V menší misce rozmíchejte žloutky s vanilkovým pudinkem v prášku. Směs opatrně zapracujte do sněhu a nakonec zlehka vmíchejte hladkou mouku. Tady se nevyplácí míchat dlouho; raději skončit o dva tahy dřív než těsto zbytečně srazit.
4. Těsto přendejte do cukrářského sáčku a na plech nastříkejte podlouhlé nebo oválné tvary, aby se později daly spojit do podoby brambory. Pečte je 15 až 20 minut, jen do světlounce zlatého odstínu. Po upečení je nechte úplně vychladnout. Příprava krému
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5. Na krém vyšlehejte změklé máslo s moučkovým cukrem do světlejší pěny. Přidejte lískooříškový krém a ještě krátce prošlehejte, aby se všechno spojilo a krém zůstal hladký.
6. Vychladlé buflery slepujte po dvou vrstvou krému. Pokud chcete úhlednější tvar, boky můžete opatrně seříznout nožem. Pomůže i trochu krému po stranách, jen ho pak lehce uhlaďte.
7. Slepené kousky dejte nejméně na 1 hodinu do lednice. Tenhle krok nevynechávám ani tehdy, když spěchám. Vychlazený základ se do marcipánu balí mnohem líp a tolik neklouže v prstech.
8. Marcipán rozválejte na tenčí plát. Každý vychlazený kousek do něj zabalte, spoj uhlaďte prsty a vytvarujte malou bramboru. Pro přirozenější vzhled klidně udělejte drobný zářez nebo malou nerovnost, nemusí být všechny jako podle pravítka.
9. Povrch jen lehce navlhčete a obalte v kakau. Vody stačí opravdu minimum, spíš vlhké prsty než mokrý zákusek. Kakao se pak chytí rovnoměrně a vytvoří typický matný kabátek. Foto: Cooky.cz, Buflery lehce obalte v kakau a marcipánu.
10. Hotové sladké brambory nechte ještě chvíli odležet v chladu. Podávejte je vychlazené ke kávě nebo je přidejte na sváteční tác. V uzavřené krabičce v lednici vydrží zhruba 2 až 3 dny, nejlépe ale bývají první a druhý den. Foto: Cooky.cz, Hotové posypte moučkovým cukrem. Ještě pár rad na závěr ke sladké bramboře Pokud je marcipán příliš tuhý, nechte ho pár minut povolit při pokojové teplotě. Bude se snáz válet a nebude tolik praskat při uhlazování. Když se vám krém zdá moc měkký, dejte ho asi na deset minut do lednice a potom ho znovu krátce prošlehejte. Kakao prosejte přes sítko. Povrch bude jemnější a nebudou na něm malé hrudky. Na menší slavnostní stůl raději dělám drobnější kusy. Vypadají úhledněji a líp se jedí, hlavně když je na talířku víc druhů cukroví.
Když se buflery po upečení propadnou, bývá problém nejčastěji v příliš dlouhém míchání po přidání mouky nebo ve sněhu, který nebyl dost pevný. Tohle těsto chce lehkou ruku a pracovat bez zbytečných prodlev.
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