Skvrna od červeného vína nemusí oblečení navždy zničit. Rychlou pomoc nabídnou běžné prostředky z domácnosti

Skvrna od červeného vína nemusí oblečení navždy zničit. Rychlou pomoc nabídnou běžné prostředky z domácnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 16.10.2026 06:16
Někteří lidé si bez mikrovlnky nedokážou představit život, ale jiní ji v domácnosti zkrátka nepotřebují. Má...
Život v komunistickém Československu nebyl pro všechny stejný. Mladší generace budou dost možná v...
Česko-slovenská řeč umí občas pěkně překvapit. Rozumíte sousedům lépe, než si myslíte, anebo pohoříte...
Prkénko na krájení potravin má doma jistě úplně každý z vás. Ovšem ne všichni víte, jak ho správně...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Povrch indukční desky může nenávratně poškodit běžná chyba při čištění. Správná péče vyžaduje šetrnější postup
- Mikrovlnná trouba zvládne mnohem víc než pouhé ohřívání jídla. Některá využití by zaskočila i její výrobce
- Starší manželé proměnili tmavý obývák: Interiér inspirovaný zahradou je okouzlil
- Retro kvíz ze života za socialismu: Jistoty, nedostatek i podivné názvy připomenou tehdejší realitu