Škvor přiznal paniku v kleci a prozradil původní plán pro konec kariéry. Po prohře s Narkunem ho ale změnil

Klinč u pletiva, strhnutí na zem, rozseknuté čelo. Daniel Škvor si místo obrany začal stírat krev z očí, zatímco mu Tomasz Narkun lezl na záda. Hlavní zápas večera skončil škrcením dřív, než se první kolo přehouplo přes polovinu. Polák odcházel s rukou nahoře, český bojovník s ránou na hlavě a s plánem, který mu v tu chvíli přestal platit. Redakce MMAmag k tomu otevřela oficiální materiály OKTAGONu i Škvorovu zápasovou bilanci a složila z nich jinou odpověď na otázku, jestli šlo o jeho předposlední vystoupení.
Jedna chyba v klinči a pak už jen krev
Škvor patří do polotěžké váhy OKTAGONu, největší české organizace smíšených bojových umění, a předzápasová stránka turnaje ho uváděla jako jedničku divize. Do klece v Karlových Varech šel 17. října 2026 jako muž, kterého fanoušci znají hlavně díky postoji.
Své vyjádření po zápase natočil sám a přepsal ho web MMA Shorties. Podle tohoto přepisu začal slovy: „Máme po zápase tady se super značkou“. Ukazoval přitom šrám na hlavě. Hned poté pojmenoval, kde to podle něj začalo: „Největší chybu jsem udělal, že jsem se nechal zatáhnout do klinče“.
Druhou chybu popsal ještě tvrději. „Druhou fakt velkou chybu jsem udělal, že jsem se tam totálně zazmatkoval kvůli tomu cutu a krvi… začal jsem si tam mnout oči a řešit tu krev místo obrany v zádech“, řekl Škvor podle téhož přepisu. Jinými slovy: zápas nerozhodla rána ani technika, ale pár vteřin, kdy řešil obličej místo zad. Sherdog u duelu uvádí ukončení škrcením zezadu v prvním kole v čase 2:29.
Do pozice hvězdy hlavního zápasu se přitom Škvor dostal cizí vinou a rozhodlo o tom vážení.
Jak se ze Škvora přes noc stal tahák večera
Večer měl původně vrcholit soubojem Patrika Kincla s Dominikem Humburgerem. iDNES napsal, že Humburger nesplnil domluvený váhový limit a zápas se neuskutečnil. Do čela karty se tak posunul duel, který oficiální stránka turnaje prodávala jako souboj stylů: legenda českého postoje proti polskému grapplerovi.
Narkun není náhodný soupeř. Podle předzápasových materiálů OKTAGONu jde o šestinásobného šampiona polské organizace KSW, bývalou světovou desítku polotěžké váhy a bojovníka s 15 submisemi v kariéře. Ze srovnání předzápasové anotace s výsledkovou zprávou, do kterých redakce MMAmag nahlédla, vychází jediný rozdíl: propagace slibovala střet dvou světů, výsledek ukázal jednostranné převzetí zápasu na zemi.
Redakce MMAmag si k času finiše dopočítala, co znamená v sekundách. 2 minuty a 29 sekund dávají 149 sekund; při pětiminutovém kole, tedy 300 sekundách, šlo o konec těsně před polovinou prvního kola.
A pak je tu Škvorova bilance. Podle Sherdogu má po zápase s Narkunem 11 výher a pět porážek, a právě jejich rozpad ukazuje, proč byla zem tak zrádná.
|Způsob ukončení porážky
|Počet
|Podíl z porážek
|Submise
|4
|80 %
|Údery
|1
|20 %
|Rozhodnutí
|0
|0 %
Jedinou porážku po úderech utrpěl na konci roku 2022. Všechny ostatní přišly škrcením nebo pákou.
Rok a půl bolesti, o které se v kleci nemluví
Podle přepisu MMA Shorties má Škvor za sebou v posledním roce a půl dvě operace a těžkou artrózu. Žádnou další diagnózu ani prognózu k tomu neuvedl a redakce MMAmag jeho slova nedoplňuje o nic, co by si sám neřekl.
Z téhož přepisu pochází i věta, která celý zápas staví do jiného světla: „Plán byl takový: dát poslední zápas po tomhle a skončit“. Jeden zápas navíc, rozloučení, konec. Scénář, se kterým do Varů přijel.
Po prohře škrcením ve 149. sekundě tahle věta přestala platit.
Kolik zápasů v něm ještě zbývá
ANALÝZA Odejít po submisi v hlavním zápase je pro bojovníka jiný konec než odejít po zvednuté ruce. Redakce MMAmag postavila vedle sebe, co Škvor podle přepisu plánoval před porážkou a co řekl krátce po ní, a rozdíl je přesně jeden zápas. Z jednoho posledního se staly „nějakejch pár zápasů, jeden, dva, tam ještě udělám“.
Ve stejném vyjádření Škvor dodal, že by rád nastupoval i v postoji, ale chce se cítit jako komplexní zápasník a nehodlá si vybírat jen styl, který mu sedí. Po večeru, kdy ho zem stála hlavní zápas, to zní jako vzdor. Taky to vzdor je.
V otevřených oficiálních materiálech OKTAGONu se ke 20. říjnu 2026 jméno dalšího Škvorova soupeře neobjevuje. Organizace mezitím pokračuje 31. října 2026 v Mnichově turnajem OKTAGON 96 v čele s titulovým duelem Gogoladze proti Klinkhammerovi. Krev z čela se dávno smyla. Scénář ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka