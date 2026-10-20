Skvělá zpráva pro důchodce, kteří pracují na dohodu. Od ledna si bez odvodů vydělají až 12 499 Kč měsíčně

Kdo si k penzi přivydělává pár dní v měsíci třeba v šatně divadla nebo v zahradnictví, často si předem počítá každou hodinu. Stačí totiž málo a z odměny se začne strhávat pojištění. Od ledna 2027 dostanou tito senioři o něco volnější ruce, i když posun hranice je skromný.
Kolik půjde od ledna vydělat bez pojištění
Z dohody o provedení práce (DPP) se od 1. ledna 2027 neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, pokud hrubá měsíční odměna u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 12 499 Kč. Podobně se posouvá i strop u dohody o pracovní činnosti (DPČ). U ní ovšem rozhoduje také odměna sjednaná ve smlouvě. Když sjednaná odměna dosahuje alespoň 5 000 Kč, pojištění se platí i v měsících s nižším výdělkem.
Typ dohody Bez pojištění v roce 2026 Bez pojištění od 1. 1. 2027 DPP do 11 999 Kč do 12 499 Kč DPČ do 4 499 Kč do 4 999 Kč Přečtěte si také: Pracujete z domova? Kvůli tomuhle 1 přešlapu můžete dostat výpověď, i když práci poctivě odvedete
Proč se hranice hýbe? Zákon o nemocenském pojištění ji odvozuje od průměrné mzdy, takže s jejím růstem každý rok stoupá. Pro rok 2027 ji ministerstvo práce v říjnu oficiálně vyhlásilo sdělením ve Sbírce zákonů.
Daň z dohody se platí dál
Pojistné z podlimitní odměny neplatí senior ani firma. Daň z příjmů se z ní ale počítá i nadále, takže výplata může vyjít o něco nižší než sjednaná částka. Rok 2027 mění jen techniku výběru: srážkovou daň u těchto dohod vystřídá záloha na daň. Ministerstvo financí ujistilo, že brigádníkům tím žádná nová povinnost nevznikne a kvůli drobnému přivýdělku nebudou muset podávat daňové přiznání.
Důchodce může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatnit slevu na poplatníka. Sleva u menších odměn celou daň pokryje. Prohlášení ale smí mít v daném měsíci podepsané jen u jednoho zaměstnavatele.
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Pro seniora s odměnou pod limitem dále platí:
zdravotní pojištění za něj i tak hradí stát, práce se nijak nepromítne do důchodu, v nemoci z ní nedostane nemocenskou. Pozor na měsíc, kdy práce přibude
Od ledna 2027 se pojistné odvádí už při odměně 12 500 Kč a zaměstnavatel ho v takovém měsíci vypočítá z celé hrubé částky. Nepatrně vyšší hrubá odměna tak může v čistém znamenat citelně méně peněz.
Pomůže, když si senior sám vede přehled odpracovaných hodin. V měsících, kdy je práce víc, například před Vánoci nebo na jaře v zahradnictví, je dobré si u mzdové účetní včas ověřit, jakou odměnu mu za měsíc zúčtuje.
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Pokud řádný starobní důchodce hranici přece jen překročí, nemusí to být žádná katastrofa. Když mu chodí důchod v plné výši, může si totiž uplatnit slevu na sociálním pojištění. U zaměstnavatele si ji ale musí sám vyžádat a doložit, že důchod pobírá.
Dvě dohody u jedné firmy se sčítají
Kdo má u stejného zaměstnavatele víc dohod o provedení práce, musí počítat s tím, že se odměny za měsíc sečtou a s hranicí se porovnává až součet. Jinak je tomu u různých firem. Dohoda v knihovně a druhá v pekárně se posuzují každá zvlášť, takže senior může zůstat pod limitem u obou.
Předčasní důchodci si musí hranici hlídat dvojnásob
Nejpečlivěji by limit měli sledovat lidé v předčasném důchodu. Až do řádného důchodového věku si smějí přivydělávat jen tak, aby jim výdělek nezaložil účast na důchodovém pojištění. Když na porušení přijde Česká správa sociálního zabezpečení, penzi přestane vyplácet a důchod za měsíce, kdy dotyčný pracoval, mu vyúčtuje jako přeplatek k vrácení.
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Dohoda pod hranicí je pro ně proto jednou z mála cest, jak si legálně přilepšit, a vyšší strop jim od ledna dává o něco větší rezervu. Toto omezení končí dnem, kdy dosáhnou důchodového věku. Od té chvíle smějí pracovat v jakémkoli rozsahu stejně jako ostatní starobní důchodci.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2026-184, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187, https://www.finance.cz/clanky/jak-se-zvysi-limity-u-prace-na-dpp-a-dpc-pro-rok-2027/, https://www.cssz.gov.cz/-/v-predcasnem-duchodu-je-mozny-jen-maly-privydelek-pozor-na-prisna-omezeni, https://www.banky.cz/clanky/dohody-2027-odvody-az-od-12-500-kc-u-dpp-a-5-000-kc-u-dpc/, https://www.businessinfo.cz/clanky/srazkova-dan-z-prijmu-bude-zrusena-brigadnici-ale-priznani-podavat-nebudou/, https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/tajny-trumf-pracujicich-duchodcu-z-prace-na-dohodu-vytezi-diky-sleve-maximum-1433351, https://www.cssz.gov.cz/documents/20143/2872693/TZ_Sleva_na_pojistne%CC%81m_pro_pracuji%CC%81ci%CC%81_du%CC%8Achodce_od_ledna_2025+%282%29.pdf/b395ff02-34da-44b8-8aa3-96224a454e6d, https://ceskeduchody.cz/finance/duchodci-pracujici-na-dohodu-si-polepsi-nove-hranice-odvodu-zacnou-platit-od-ledna