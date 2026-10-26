Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim přispěje až 250 000 Kč na opravu domu a většina o tom neví

Cesta k penězům na úspornější dům začíná u energetického poradce a nestojí ani korunu. Takhle funguje program Nová zelená úsporám Light, ve kterém stát od letošního června znovu rozděluje přímé dotace majitelům starších rodinných domů, kteří mají nižší příjmy. Pravidla s důchodci výslovně počítají a mají pro ně mírnější příjmovou hranici než pro většinu ostatních žadatelů.
Přesto se o programu mezi důchodci moc nemluví a mnozí z nich vůbec nezjišťují, jestli by na peníze dosáhli.
Nejdřív přijde na řadu poradce
Než se do čehokoli pustíte, vyplatí se objednat k energetickému poradci registrovanému u Státního fondu životního prostředí. Poradce si dům prohlédne a sepíše takzvaný renovační pas. Ten popíše současný stav domu a navrhne, které úpravy se vyplatí a v jakém sledu je dělat. Bez renovačního pasu žádost podat nejde, domácnosti v programu Light ho ale dostanou zdarma.
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Poradce zároveň zjistí, jestli obálka domu, tedy zdi, střecha, okna a podlahy, spadá do jedné z energeticky nejhorších tříd E až G. U domácností bez superdávky je to jedna z podmínek dotace.
Žádost se posílá jen elektronicky přes systém fondu. Kdo si s formulářem neví rady, může ho vyplnit společně s poradcem. Krajští pracovníci fondu navíc pomohou zkontrolovat smlouvu s dodavatelem, který bude práce dělat, protože právě na tyto domácnosti si nejčastěji troufají pochybné firmy.
Kolik peněz může dům dostat
Nejvyšší částka, až 250 000 Kč, připadá podle pravidel platných od června 2026 na zateplení domu. Pokrýt může tyto práce:
Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro české vdovy. Od ledna 2027 jim stát k důchodu přidá jen 10 Kč a většina to neví výměnu oken a vchodových dveří, izolaci fasády nebo střechy, izolaci stropu pod půdou nebo podlahy.
Úpravy jde kombinovat podle toho, co konkrétní dům nejvíc potřebuje. Samostatný příspěvek nabízí program také na:
výměnu starého kotle za kotel nebo kamna na biomasu, tepelné čerpadlo, solární ohřev vody, malou fotovoltaiku. Přečtěte si také: Instalatér radí: pár kapek tohohle do záchodové nádržky prozradí skrytý únik. Stojí vás až 48 000 Kč ročně
Kdo o dotaci požádá ještě před dokončením prací, dostane po schválení žádosti peníze předem jako zálohu. Senior si tak řemeslníky objedná, i když celou částku na účtu připravenou nemá. Komu by dotace nestačila, ten ji může doplnit bezúročným úvěrem, o kterém ale rozhoduje banka podle toho, jestli žadatel zvládne splácet.
Zateplení fasády, střechy nebo výměnu oken může program Nová zelená úsporám Light pokrýt částkou až 250 000 Kč a kdo požádá ještě před dokončením prací, může peníze dostat předem jako zálohu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Rozhoduje příjem i stav domu
Pro důchodce je klíčová podmínka příjmu. Domácnost, ve které žijí jen lidé pobírající starobní důchod, nesmí mít takzvaný ekvivalizovaný čistý měsíční příjem vyšší než hranici 5. příjmového decilu. Při jeho výpočtu se první dospělý započítává plnou vahou a další členové domácnosti jen částečně. Zjednodušeně řečeno musí domácnost patřit do té poloviny českých domácností, která má nižší příjmy.
Stejná hranice platí, pokud v domácnosti žije někdo s invalidním důchodem třetího stupně. Ostatní domácnosti se musí vejít do 3. decilu, případně mít přiznanou superdávku, tedy dávku státní sociální pomoci. Kde přesně domácnost stojí, spočítá poradce nebo výpočtový nástroj na webu programu.
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Domácnost Příjmová podmínka Žijí v ní jen lidé pobírající starobní důchod Ekvivalizovaný čistý měsíční příjem do hranice 5. příjmového decilu Žije v ní někdo s invalidním důchodem třetího stupně Stejná hranice 5. příjmového decilu Ostatní domácnosti Příjem do hranice 3. decilu, případně přiznaná superdávka
Žadatel musí být vlastníkem domu. Jeho domácnost smí kromě tohoto domu vlastnit nanejvýš jednu další nemovitost k bydlení nebo k rekreaci, třeba byt nebo chatu.
Co se letos změnilo pro ostatní domácnosti
Nová zelená úsporám letos prošla zásadní změnou. Běžné domácnosti už přímou dotaci nedostanou a zbývá jim bezúročný úvěr, který musí postupně splatit. Titulky o konci dotací si proto řada lidí v důchodovém věku mohla vyložit tak, že platí i pro jejich domácnost.
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Nevratnou dotaci ministerstvo životního prostředí zachovalo jako ochranu před energetickou chudobou pro lidi s nižšími příjmy v nezateplených domech. Do této skupiny se vejde řada důchodců. Ověřit si u energetického poradce, jestli domácnost podmínky splňuje, nic nestojí a vyplatí se to udělat dřív, než ji domácnost odepíše.
Žádosti se přijímají až do roku 2029
Fond žádosti přijímá od 25. června 2026 do 31. října 2029, nejpozději však do vyčerpání peněz vyčleněných na program. Na dotaci přitom není právní nárok a žádosti se vyřizují v pořadí, v jakém dorazily. Kdo nechce riskovat, že peníze dojdou, neměl by čekat na poslední chvíli.
Požádat jde před zahájením prací, během nich i po jejich dokončení. Dotaci lze dostat i na úpravy, které už jsou hotové, pokud nejsou příliš staré. Přesnou lhůtu pro provedení i zaplacení prací ověří poradce.
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Zdroje: https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2026/06/25/1782380299_NZU26_Light_RD_1.aktualizace_2026-06-24.pdf, https://novazelenausporam.cz/nzu-light-zranitelne-domacnosti/, https://mzp.gov.cz/system/files/2026-03/Nova%CC%81%20zelena%CC%81%20u%CC%81spora%CC%81m%202026.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/862481-dotace-na-energeticke-uspory-zustavaji-jen-nizkoprijmovym/, https://www.e15.cz/finexpert/bydleni/nova-zelena-usporam-od-cervna-bezurocny-uver-na-renovaci-a-az-400-tisic-pro-duchodce-jak-penize-ziskat-1433183, https://energozrouti.cz/clanek/nova-zelena-usporam-light-dotace-seniori