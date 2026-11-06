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Skútr od Suzuki stojí méně než nejdražší nový iPhone a stačí na něj béčko. Pražskou Lítačku ale cenou neporazí

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Suzuki Address 125 stojí 65 900 Kč, méně než nejdražší nový iPhone, a smíte ho řídit s béčkem. Rok provozu ale vyjde dvakrát až 2,6krát dráž než pražská Lítačka.
Jezdec v přilbě na tmavě modrém skútru Suzuki Address 125 na nábřeží

Jezdec v přilbě na tmavě modrém skútru Suzuki Address 125 na nábřeží

Zdroj: Suzuki
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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