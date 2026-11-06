Skútr od Suzuki stojí méně než nejdražší nový iPhone a stačí na něj béčko. Pražskou Lítačku ale cenou neporazí

Suzuki prodává v Česku městský skútr Address 125 za katalogovou cenu 65 900 Kč, tedy o 25 090 Kč levněji, než stojí nejdražší verze nového iPhonu. Redakce AutoŽivě spočítala, kolik vás skútr stojí za rok při 5 000 najetých kilometrech, porovnala to s roční pražskou Lítačkou a v zákoně ověřila, co smíte s obyčejným řidičákem skupiny B. Řídit ho s béčkem můžete hned, i když jen v Česku. S Lítačkou za 3 650 Kč ale cenou neobstojí: už jen benzin na rok vyjde na 4 163 Kč.
Co Cena iPhone Duo 2 TB (nejdražší nový iPhone) 90 990 Kč iPhone 18 Pro Max 2 TB 73 990 Kč Suzuki Address 125 65 900 Kč iPhone 18 Pro 256 GB (nejlevnější verze) 34 990 Kč Provoz skútru za rok při 5 000 km 7 463 až 9 663 Kč Roční Lítačka pro Prahu (18 až 60 let) 3 650 Kč Ceny podle českého webu Suzuki, obchodu Apple a ceníku Dopravního podniku hl. m. Prahy k 1. 11. 2026. Provoz skútru zahrnuje benzin, povinné ručení a jednu servisní prohlídku. Výpočet redakce AutoŽivě. Nejdražší nový iPhone stojí o 25 tisíc víc než celý skútr
Apple nově prodává v Česku první skládací iPhone Duo. Ve verzi s pamětí 2 TB stojí 90 990 Kč, iPhone 18 Pro Max se stejnou pamětí 73 990 Kč. Za oba byste zaplatili víc než za nový skútr Suzuki. Nejlevnější iPhone 18 Pro ale stojí 34 990 Kč a skládací Duo začíná na 54 990 Kč. Address 125 tedy vyjde zhruba na dva základní iPhony 18 Pro.
Za své peníze dostanete jednoduchý městský skútr. Vzduchem chlazený jednoválec o objemu 124 cm³ má výkon 6,4 kW, převodovka je automatická s variátorem a skútr váží 106 kg. Suzuki uvádí spotřebu 1,9 litru na 100 km, do nádrže se vejde 5,3 litru. Na plnou nádrž by to při této spotřebě vyšlo zhruba na 280 km.
Zdroj fotografie: Suzuki Pod sedlo Address 125 se vejde 24,4 litru nákupu nebo pláštěnka. Foto: Suzuki
Pod sedlem je prostor na 24,4 litru, vpředu dvě kapsy a USB zásuvka na nabíjení telefonu. Vpředu brzdí kotouč, vzadu buben a obě brzdy propojuje kombinovaný systém. ABS skútr nemá. Kdyby vám ráno odešla baterie, nastartujete ho i nožní pákou. Dovozce ho na svém webu vede jako vyprodaný, u prodejců se ale ještě dá sehnat. Prodejce MCF ho 1. listopadu nabízel skladem za katalogovou cenu.
S řidičákem B smíte na skútr hned, ale jen v Česku
Zákon o silničním provozu říká, že řidičské oprávnění skupiny B platí i pro motocykly skupiny A1 s automatickou převodovkou. Do A1 patří stroje do 125 cm³, s výkonem nejvýš 11 kW a s poměrem výkonu k hmotnosti nejvýš 0,1 kW na kilogram. Address 125 všechno splňuje: má 6,4 kW na 106 kg, tedy zhruba 0,06 kW na kilogram, a nemá ruční páku spojky. Autoškolu ani zkoušku navíc nepotřebujete.
Háček je za hranicemi. Evropská směrnice o řidičských průkazech dovoluje státům tuhle rovnocennost uznat jen pro jízdu na vlastním území, a proto ji ani nezapisují do řidičáku. S béčkem tedy na skútru do Rakouska ani do Německa nevyjedete. Kdo chce jezdit i v zahraničí, potřebuje skupinu A1. Jak je to s béčkem a stopětadvacítkami
v Polsku, jsme už psali.
Na skútru musíte mít na hlavě přilbu schváleného typu a chránit si oči brýlemi nebo štítem. Přilbu musí mít i spolujezdec. Dítě mladší 12 let na zadním sedadle vozit nesmíte.
Jen benzin na rok vyjde dráž než celoroční Lítačka
Roční kupon na pražskou MHD stojí dospělému od 18 do 60 let 3 650 Kč a platí celý rok v metru, tramvajích i autobusech po celé Praze. Skútr při 5 000 km za rok a spotřebě podle Suzuki spálí 95 litrů benzinu. Při průměrné ceně Naturalu 95 v posledním říjnovém týdnu 43,82 Kč za litr to dělá 4 163 Kč. To je víc než celá Lítačka, a to ještě nejste pojištěni.
Položka za rok Skútr Address 125 Lítačka Benzin (5 000 km, 1,9 l/100 km) 4 163 Kč ne Povinné ručení 300 až 1 500 Kč ne Servisní prohlídka 3 000 až 4 000 Kč ne Silniční daň a STK 0 Kč ne Jízdenka ne 3 650 Kč Celkem 7 463 až 9 663 Kč 3 650 Kč Běžný rok provozu bez ceny skútru a výbavy. Benzin podle týdenní ceny ČSÚ (26. 10. až 1. 11. 2026), povinné ručení podle orientačních cen srovnávače Klik.cz, prohlídka podle ceníku specializovaného servisu skútrů. Výpočet redakce AutoŽivě.
Povinné ručení na skútr do 125 cm³ vyjde podle srovnávačů zhruba na 300 až 1 500 Kč ročně, podle bydliště, věku a bonusu. Servis předepisuje Suzuki po prvních 1 000 km, pak každé 4 000 km nebo jednou za rok, a pokaždé se mění olej. Specializovaný servis skútrů v Brně si za prohlídku stopětadvacítky účtuje 3 000 až 4 000 Kč. Silniční daň skútr neplatí, týká se jen těžkých nákladních aut a jejich přívěsů. Na STK jede nový skútr poprvé po šesti letech.
Zdroj fotografie: Suzuki Suzuki Address 125 v tmavě modré barvě. Foto: Suzuki
Běžný rok se skútrem tak vyjde na 7 463 až 9 663 Kč, dvakrát až 2,6krát dráž než Lítačka. Nejvíc peněz spolknou benzin a servis. Spotřeba podle Suzuki platí pro měřicí cyklus. Když skútr v běžném provozu vezme 2,5 litru, benzin na rok podraží na 5 478 Kč.
Za cenu skútru jezdíte MHD po Praze 18 let
K provozu je potřeba připočítat samotný skútr a výbavu. Integrální přilba stála 1. listopadu u prodejce MCF od 3 699 Kč, moto rukavice od 1 199 Kč. Bez bundy a kalhot tak vybavení vyjde zhruba na 4 900 Kč. První rok navíc zaplatíte dvě prohlídky, po 1 000 a po 4 000 km. Celkem vás skútr první rok stojí 81 až 84 tisíc korun.
Za pět let a 25 000 km to bude 114 až 127 tisíc korun, tedy kolem 1 900 až 2 100 Kč měsíčně. Lítačka za stejnou dobu stojí 18 250 Kč, v přepočtu 304 Kč měsíčně. Jen za cenu nového skútru byste si roční kupon mohli kupovat 18 let. V pětiletém součtu navíc není výměna řemene variátoru, kterou Suzuki předepisuje po 20 000 km, ani pneumatiky.
V zimě budete stejně potřebovat jízdenku
Suzuki u nového motoru slibuje spolehlivé startování i při mrazu do minus 10 °C. Na sněhu a náledí se ale na dvou kolech jezdí těžko. Kdo skútr přes zimu odstaví, potřebuje se do práce dostat jinak. Zhruba pět měsíců od listopadu do března pokryje čtvrtletní kupon za 1 480 Kč a dva měsíční po 550 Kč, dohromady 2 580 Kč. Rok se skútrem v sezóně a MHD v zimě pak vyjde na 10 043 až 12 243 Kč.
Cenou tedy Lítačka v Praze vyhrává. Skútr dává smysl spíš tam, kde nahrazuje auto, ne tramvaj. Proti autu je stopětadvacítka v provozu výrazně levnější, jak jsme letos v létě ukázali v
přepočtu nákladů motorky. Skútr dává smysl i tam, kam MHD vede jen s přestupy. Jak jsme počítali
Ceny jsme zjišťovali 1. listopadu 2026: skútr z ceníku na webu Suzuki, iPhony z českého obchodu Apple, jízdné z ceníku Dopravního podniku a výbavu u jednoho prodejce. Spotřebu a servisní intervaly jsme převzali od Suzuki z technických údajů a návodu k obsluze, cenu benzinu z týdenních dat statistického úřadu. Počítali jsme s 5 000 km ročně. Povinné ručení jsme nesjednávali, vycházíme z orientačních cen srovnávače, vaše cena se může lišit. Skútr jsme sami netestovali.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Daniel Karban