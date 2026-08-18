Skutečný příběh o dopadení nejhledanějšího zločince světa: Na Netflix míří drsný kriminální thriller Zatčení

Netflix vrací na scénu jednoho z nejznámějších zločinců světa
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mexický kriminální thriller Zatčení byl natočen podle skutečných událostí. Tvůrci při tom čerpali z kroniky novináře Héctora de Mauleóna. Režie se ujal Chava Cartas, který má za sebou například akční thriller Protiútok, zatímco na scénáři spolupracovali Héctor de Mauleón a spisovatel Bernardo Esquinca. Hlavních rolí se ujali Alfonso Herrera, známý ze seriálů Ozark nebo Sense8, a Noé Hernández, kterého jste mohli vidět ve filmu Pedro Páramo. Co se tehdy skutečně stalo?
Kriminální thriller Zatčení se vrací k událostem z 8. ledna 2016, kdy se mexickým úřadům podařilo znovu dopadnout nechvalně proslulého vůdce kartelu Joaquína „El Chapa“ Guzmána. Ten se tehdy ukrýval v Los Mochis poté, co pouhých šest měsíců předtím uprchl z přísně střežené věznice Altiplano. Ven se dostal důmyslným tunelem vybudovaným přímo pod svou celou, čímž rozpoutal jednu z největších pátracích akcí v novodobé historii Mexika. Při následné operaci v Los Mochis vtrhli mexičtí mariňáci do domu, kde se podle získaných informací měl El Chapo ukrývat.
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Rozpoutala se přestřelka, při níž zemřelo pět členů kartelu, dalších šest bylo zatčeno a jeden příslušník námořní pěchoty utrpěl zranění. Samotný Guzmán se však pokusil znovu zmizet – unikl kanalizačním systémem, následně ukradl vůz a pokusil se z místa uprchnout. Jeho útěk ale tentokrát netrval dlouho.
Policisté ho nakonec zadrželi na dálnici poblíž Los Mochis, čímž definitivně ukončili několikaměsíční hon na jednoho z nejhledanějších zločinců světa. O rok později byl El Chapo vydán do Spojených států, kde ho v roce 2019 porota uznala vinným a soud mu následně uložil doživotní trest odnětí svobody.
Foto: Netflix Z obyčejné silniční kontroly se stane lov na El Chapa
Příběh filmu Zatčení bude sledovat dvojici policistů Artura Carmonu a Héctora Rosalese, kteří při běžné službě zastaví vůz nahlášený jako ukradený. Zpočátku bude všechno vypadat jako rutinní policejní kontrola. Pak ale zjistí, koho mají přímo před sebou. Jedním z pasažérů je El Chapo, v té době jeden z nejhledanějších a nejnebezpečnějších zločinců na světě.
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Oba policisté si okamžitě uvědomí, že držet mocného vůdce kartelu v rukou může znamenat smrt nejen pro ně, ale také pro jejich rodiny. Jejich úkolem bude udržet El Chapa pod kontrolou, než k nim dorazí mariňáci. Jenže setrvání na dálnici bude všechno, jen ne bezpečné. Každý může mít svou cenu, každý se může bát a ani mezi samotnými policisty nemusí být jisté, komu lze skutečně věřit.
„Existují příběhy, které si zaslouží být vyprávěny, protože nám připomínají, že i v rámci složitých systémů existují lidé, kteří se rozhodnou udělat správnou věc,“ uvedl Alfonso Herrera v příspěvku na Instagramu, v němž oznámil datum premiéry filmu.
„Tento film nám dává příležitost připomenout si, že existují také mexičtí hrdinové. Muži a ženy, kteří navzdory všem překážkám a daleko od pozornosti veřejnosti vykonávají svou práci s odvahou, bezúhonností a hlubokým smyslem pro povinnost," dodal.
Kdy Zatčení dorazí na Netflix?
Na rozdíl od řady předchozích filmů a seriálů o El Chapovi se Zatčení nesoustředí na budování jeho zločineckého impéria, ale na několik okamžiků, při nichž se dva policisté ocitli tváří v tvář jednomu z nejnebezpečnějších mužů světa.
Netflix nový kriminální thriller uvede už 21. srpna. Zdroje: What´s on Netflix, The Latin Times