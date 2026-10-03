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Skutečný papežův vymítač velel za války partyzánům. Při obřadech podle něj lidé plivali hřebíky a sklo

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Televize Nova uvedla snímek Papežův vymítač s hercem Russellem Crowem. Skutečný kněz Gabriele Amorth velel partyzánům a kritizoval jógu i Harryho Pottera.
Papežův vymítač a Gabriele Amorth

Papežův vymítač a Gabriele Amorth

Zdroj: FOTO:Screen Gems / distr. TV Nova / Ewa Ablewicz-Rzeczkowska, CC BY 4.0, Wikimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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