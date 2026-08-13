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„Skutečný luxus není o tom být nejvýraznější,” říká zakladatelka značky Lucie Marim, která odmítla účast na týdnu módy v Paříži

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Přestože vystudovala práva v Německu, láska k šití a rodinná tradice sahající až k módnímu salonu jejího pradědečka ve Vídni ji přivedly zpět k módě. Návrhářka Lucie Vránová založila svou značku Lucie Marim na nekompromisní kvalitě přírodních materiálů, poctivém řemesle a nadčasové ženskosti. Nedávno na sebe upozornila také tím, že odmítla prestižní pozvánku na Paris Fashion Week. Proč se rozhodla říct Paříži „ne“? Jak poznat opravdu kvalitní hedvábí? A proč podle ní skutečná elegance nikdy nepodléhá krátkodobým trendům?
„Skutečný luxus není o tom být nejvýraznější,” říká zakladatelka značky Lucie Marim, která odmítla účast na týdnu módy v Paříži

„Skutečný luxus není o tom být nejvýraznější,” říká zakladatelka značky Lucie Marim, která odmítla účast na týdnu módy v Paříži

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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