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Skutečný Drákula nenabízel věčný život. Tureckého sultána zastavil hradbou dvaceti tisíc těl

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Dennívýzva
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Skutečný valašský kníže Vlad III. Drákula zastavil osmanskou invazi odstrašující taktikou. Pověst upíra mu zajistila až propaganda uherského krále.
Vlad III. Dracula

Vlad III. Dracula

Zdroj: FOTO:Banekondic1996, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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