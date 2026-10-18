Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Skutečně důvěryhodné. Nacher prý video s Absolonovou, Babišem a Havlíčkem neviděl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Není to tak dlouho, co internetem kolovalo video z prudukce ANO, konkrétně z pořadu Sorry jako. Právě tady si zvou špičky hnutí a diskutují o různých tématech. Před volbami diskutovali Babiš, Havlíček a Absolonová o tom, že by měla posledně jmenovaná porazit v senátních volbách hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Fakt, že by si o Grolichovi zúčastnění normálně povídali, by byl rychle opomenutý. Museli používat expresivní výrazy a bavit se jako chlapi v hospodě. Asi si mysleli, že je nikdo nenatáčel. Takový Patrik Nacher o videu vůbec nevěděl. Buď může lhát, nebo se na něj vykašlali, nebo prostě a jednoduše mluví pravdu.
Patrik Nacher

Patrik Nacher

Zdroj: Patrik Nacher /Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:40

Reklama
Další články z Epeníze
Virální hit: Trumpově atrapě lezou z úst nekonečné exkrementy
Virální hit: Trumpově atrapě lezou z úst nekonečné exkrementy
Že by byl taky zrádce? Okamura velebí chování Trumpa
Že by byl taky zrádce? Okamura velebí chování Trumpa

Nedávno jsem zabrouzdal na sociální síti X na profil šéfa SPD Tomia Okamury. To jsem asi neměl dělat,...

„Jinak vypadám jako mrtvola.“ Trump se vysmíval soupeři kvůli líčení, sám však přiznal, že se maluje každý den
„Jinak vypadám jako mrtvola.“ Trump se vysmíval soupeři kvůli líčení, sám však přiznal, že se maluje každý den

Američany pálí drahota, ceny benzinu a nekončící válka s Íránem. Donald Trump ale na páteční mítink v...

Bartoš na síti komentuje Babiše: Oligarcha-hokynář z východu
Bartoš na síti komentuje Babiše: Oligarcha-hokynář z východu

Vyjadřování se do médií v zahraničí rozhodně nepatří mezi nejsilnější stránky našeho současného premiéra...

Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán
Trump viní Bidena a Ukrajinu z prázdných skladů, rakety přitom vystřílel na Írán

Donaldu Trumpovi došly výmluvy, a tak sáhl po té nejpohodlnější. Za prázdné americké sklady se zbraněmi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

Všechny články tohoto autora →
Epeníze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.