Skutečně důvěryhodné. Nacher prý video s Absolonovou, Babišem a Havlíčkem neviděl

Není to tak dlouho, co internetem kolovalo video z prudukce ANO, konkrétně z pořadu Sorry jako. Právě tady si zvou špičky hnutí a diskutují o různých tématech. Před volbami diskutovali Babiš, Havlíček a Absolonová o tom, že by měla posledně jmenovaná porazit v senátních volbách hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Fakt, že by si o Grolichovi zúčastnění normálně povídali, by byl rychle opomenutý. Museli používat expresivní výrazy a bavit se jako chlapi v hospodě. Asi si mysleli, že je nikdo nenatáčel. Takový Patrik Nacher o videu vůbec nevěděl. Buď může lhát, nebo se na něj vykašlali, nebo prostě a jednoduše mluví pravdu.
Grolich Nacherovi video připomněl, ten o něm nevěděl
Představte si jednoduchou situaci. Pracujete ve firmě, patříte do vrcholného managementu a váš šéf natáčí video týkající se konkurence. Že byste se o takovémto videu nedozvěděli nebo oněm nechtěli nic vědět a nepídili jste se po něm? To byste museli být mimo, nebo na odchodu z dané společnosti. Mně se nedoneslo, že by Nacher hodlal opustit zřejmě se potápějící loď. Prostě o videu vůbec nevěděl, asi se nezajímal. Co s takovým zaměstnancem, který se nezajímá, pouze se drží svého místa? Je hodně potřebný.
Tak Nacher prý to video s paní Absolonovou, Babišem a Havlíčkem neviděl. Nacher je fakt „nevidím zlo neslyším zlo“. I když jak jinak se člověk v ANO udrží. https://t.co/BcprhagWIF
— Enela (@Enela96) October 17, 2026
Nic nevidím a nic neslyším
Chodím do práce pouze pro peníze. Nic mě nezajímá. Občas zkritizuji někoho jiného, aby byl šéf a lidé okolo něj spokojení. To mi stačí. Výplata mi na účtu přistane, takže je vlastně všechno ok. Budu se raději fotografovat na sociální sítě, jak žiju svůj vlastní život, kolik toho uběhnu a podobně. Pokud takto člověk z vrcholné politické strany přemýšlí, rozhodně na tom není nic zdravého.
Grolich mu video pošle
Když se Jan Grolich v diskusním pořadu TV Prima samotného Nachera na video ptal, tak ten o něm vůbec nic nevěděl. Grolich mu ale video pošle, takže si bude moci udělat závěry. Hovory o natržení zadní části těla a podobné řeči jsou skutečně za hranou. Je dobré o nich nevědět. Však této informace byla plná média. Nacher si ale dal ten kus práce s tím, že se informacím a videu samotnému úspěšně vyhnul. Věřit mu to někdo může, nicméně chtěl bych takového člověka vidět.
Zdroje info: Autor, X, FTV Prima
Patrik Nacher: Náhledové foto Patrik Nacher/Meta
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