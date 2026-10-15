Skupinu Kabát místo návratu čeká další stopka: Kvůli vážným zdravotním problémům musí rušit další koncerty

Kabát musí znovu přibrzdit rozjeté turné. Po dvou odložených večerech v Brně teď vypadla i slovenská část programu. Tentokrát kapela mluví dost otevřeně: tři její členové přišli o hlas a Josefu Vojtkovi lékař zpívání rovnou zakázal.
Fanoušci skupiny Kabát mají další důvod k obavám. Zdravotní problémy, kvůli kterým už museli muzikanti odložit dva koncerty v Brně, jim komplikují také plánované vystoupení na Slovensku. Zpěvák Pepa Vojtek oznámil, že kapela nemůže v původních termínech pokračovat ani u našich sousedů. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na to, co hudebníky trápí, jaké změny čekají fanoušky a proč se kolem přesunutých koncertů začíná zvedat vlna nespokojenosti.
Tři členové nemohou pořádně mluvit, natož zpívat
Pepa Vojtek se fanouškům prostřednictvím příspěvku na Facebooku omluvil a vysvětlil, že zdravotní problémy v kapele se nedaří dostat pod kontrolu. „Drtí nás zdravotní potíže a nemůžeme se z nich vyhrabat. 3 členové kapely nemohou pořádně mluvit, natož zpívat,“ uvedl zpěvák. Muzikanti se proto jednomyslně rozhodli, že slovenské koncerty v původních termínech neodehrají. Nechtějí totiž předvést vystoupení, se kterým by nebyli spokojení oni sami ani jejich publikum.
Kapela nyní jedná se slovenskými stadiony o náhradních termínech. Jejím přáním je pokračovat v turné po přesunutých brněnských koncertech v režimu úterý, čtvrtek a sobota. Zda se takový plán podaří uskutečnit, ale závisí také na dostupnosti jednotlivých hal. Vojtek přiznal, že podobnou situaci muzikanti dosud nezažili. A ani přes špičkovou pomoc lékařů nedokážou její vývoj ovlivnit tak, jak by potřebovali. Fanouškům také Pepa Vojtek poděkoval za podporu a požádal je o trpělivost s tím, že další podrobnosti zveřejní kapela na svých webových stránkách a sociálních sítích.
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Brněnské koncerty vyvolaly mezi fanoušky rozruch
Zdravotní komplikace zasáhly turné už na začátku října. Kabát musel odložit vystoupení plánovaná na 8. a 10. října v Brně, když se mezi členy kapely rozšířila viróza. Náhradní termíny byly následně stanoveny na 17. a 19. listopadu. Vstupenky zůstávají v platnosti, jenže změna neudělala radost každému.
Na sociálních sítích se ozvali lidé, kterým nevyhovuje především přesun sobotního koncertu na čtvrtek. Někteří upozorňovali, že si lístky pořizovali právě kvůli víkendovému termínu, protože do Brna cestují z větší dálky. Jiní řešili, zda si budou muset vzít volno v práci, a objevily se také dotazy na možnost vrácení vstupenek. Část fanoušků se naopak kapely zastala s tím, že nemoc si člověk nevybírá a hudebníci nemohou vystupovat za každou cenu.
V podobných situacích se ukazuje, že návštěva koncertu často znamená mnohem víc než jen cestu do haly a nákup vstupenky. Lidé si plánují dopravu, někdy také ubytování, domlouvají hlídání dětí nebo si dopředu upravují pracovní program. Když se termín změní, musí znovu řešit všechny tyto věci. Zklamání tak nemusí pramenit z nepochopení pro nemoc hudebníků, ale také z praktických starostí, které s přesunem souvisejí. Na druhou stranu ani samotná kapela nemůže jednoduše překonat zdravotní potíže jen proto, že má naplánované turné.
Turné pokračuje, na nové termíny si fanoušci musí počkat
Turné 2026 má nabídnout celkem 22 koncertů, z toho 17 v České republice a pět na Slovensku. Kabát láká na velkou halovou show, známé hity i výraznou scénu. Letos navíc uplynulo dvacet let od vydání alba Corrida, s nímž jsou spojené oblíbené písně jako Malá dáma, Burlaci nebo Kdoví jestli.
Slovenští fanoušci zatím musí vyčkat na další zprávy od kapely. Teprve až budou náhradní termíny potvrzené, bude jasnější, jak moc se změny promítnou do jejich vlastních plánů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Skupinu Kabát místo návratu čeká další stopka: Kvůli zdravotním problémům musí rušit další koncerty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.