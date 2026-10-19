Skuhravý si zapaloval bankovkou, dnes bydlí v motelu. Kvůli dluhu téměř osm milionů musí podle správce vydělávat víc

Jednašedesátiletý Tomáš Skuhravý jezdí zapůjčeným vozem BYD a bydlí v zařízení Fabrika, které patří jeho šéfovi. Oficiálně pracuje v 1. FC Slovácko jako sportovní poradce. Dohlíží na mládež, vyřizuje víza a papíry zahraničních hráčů a vyhledává talenty. Podle insolvenčních podkladů mu to za rok 2025 vyneslo v průměru 22 695 Kč měsíčně. Dokumenty z řízení zveřejnil 19. října Blesk a vyplývá z nich, že správce chce změnu bez odkladu. Slavné jméno přitom v oddlužení nic neznamená, protože insolvence sleduje jen to, kolik dlužník vydělá a kolik z toho odevzdá věřitelům.
Splátku má víc než zdvojnásobit, správce mu ukázal i konkrétní místo
Bulvár píše o rozzuřených věřitelích, z dostupných materiálů ale plyne, že konkrétní požadavky formuluje insolvenční správce. Po jednání navrhl, aby Skuhravý zvedl měsíční splátku z 5 584 Kč na 11 906 Kč. Zároveň mu doporučil zvážit místo marketingového specialisty s hrubým příjmem až 40 000 Kč měsíčně. Druhou cestou je vyjednat si vyšší odměnu u současného zaměstnavatele.
Ze současné výplaty nová splátka vyjít nemůže. Dlužníkovi musí zůstat nezabavitelná částka, která podle Seznam Zpráv činí v roce 2026 pro jednotlivce bez vyživovaných osob 14 101,50 Kč. Nad touto hranicí zbývá Skuhravému z průměrného příjmu necelých 8 600 Kč, tedy méně, než kolik po něm správce chce každý měsíc. Požadavek na vyšší splátku je ve skutečnosti požadavkem na vyšší příjem.
Oporu má správce v novele insolvenčního zákona, která platí od října 2024. Dlužník v oddlužení musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, nesmí odmítnout splnitelnou možnost si vydělat a má vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě chtít. Soud navíc zkoumá, jestli se bez důležitého důvodu nevzdal lépe placené práce.
Kolikrát víc bral v Janově než dnes ve Slovácku
Na začátku devadesátých let platil v italských barech whisky celému lokálu. Podle historek z té doby si cigaretu zapaloval stomarkovou bankovkou, aby bylo vidět, že na to má. Po přestupu do Janova bral podle svých vzpomínek kolem milionu korun měsíčně. Průměrná mzda v Československu tehdy dělala 3 840 Kčs, takže jeho výplata odpovídala zhruba 260 průměrným platům.
Proti dnešnímu příjmu byla janovská gáže přibližně čtyřiačtyřicetkrát vyšší, a to bez započtení inflace za víc než třicet let. Od ledna do května 2026 vydělával podle Blesku ještě méně než v roce 2025.
Ubyl mu i vedlejší příjem. V autosalonu skupiny kolem Pavla Buráně si na dohodu přivydělával necelých 5 000 Kč měsíčně, dohoda ale skončila k 31. srpnu. Změnilo se i bydlení. Ještě v prosinci 2025 psaly Seznam Zprávy o podnájmu v Praze, odkud dojížděl na Slovácko. Dnes mu s ubytováním a dopravou pomáhají lidé z pracovního okolí.
Proč střelec se 133 ligovými góly netrénuje a odkud jsou dluhy
Trenérskou licenci obnovovat nechce, protože má endoprotézu, i když do budoucna to úplně nevylučuje. Už loňské insolvenční materiály uváděly, že licenci kvůli dlouhému pobytu v cizině obnovenou nemá a ze zdravotních důvodů je její obnovení teď nereálné. Naposledy trénoval před víc než sedmi lety, kdy krátce vedl AC Cuneo 1905 ve třetí italské soutěži. Angažmá ukončil bankrot klubu.
Dluhy podle insolvenčního návrhu vznikly převážně z podnikání. Od roku 2004 žil Skuhravý dlouhodobě v zahraničí a věřil, že je jeho firma „ve správných rukou“. Po návratu zjistil, že tomu tak nebylo. Server iSport připomíná exekuci z roku 2012 a neúspěšné investice, mezi nimi penzion Bomber v Přerově nad Labem. Kam se poděly peníze z italské kariéry, účetně nikdo nedoložil. Doložený je nákladný život, drahá auta a podnikání mimo fotbal.
Největší část dluhu připadá na dvě firmy. A04 Omega měla podle návrhu pohledávku přes 1,8 milionu Kč, A.P.C. Four víc než šest milionů. Menší částky dlužil VZP a České kanceláři pojistitelů. V původním návrhu stály závazky přes devět milionů, v novější fázi řízení uvádí Blesk nižší částku.
Ve Slovácku seděl v představenstvu necelé tři měsíce
Když 30. června 2025 vstoupila do Slovácka Buráňova Auto UH group s pětadvacetiprocentním podílem, usedl Skuhravý podle klubového webu do představenstva. Už 19. září ho nahradil Zdeněk Heneš. Skuhravý sám mluví o dočasném záskoku. V roce 2026 pak Auto UH group svůj podíl prodala společnosti Solar Global a zůstala jen obchodním partnerem klubu. Zdroje nedokládají, že by konec dohody v autosalonu souvisel s Buráňovým odchodem z akcionářové struktury. Obojí se ale odehrálo ve stejném období.
K výši jeho platu klub mlčí. Pro iSport už v prosinci 2025 uvedl, že jde o osobní záležitost a že platy zaměstnanců z právních i etických důvodů nepotvrzuje. Na říjnovém setkání s fanoušky představili sportovní vizi Veliče Šumulikoski, bývalý kapitán Michal Kadlec, který se v létě vrátil jako sportovní manažer, trenér Jan Jelínek a zástupci akademie. Skuhravý mezi nimi nebyl.
I s vyšší splátkou pokryje za tři roky zhruba dvacetinu dluhu
Kdyby Skuhravý na návrh správce přistoupil, zaplatí za tři roky oddlužení 428 616 Kč. Při dosavadní splátce by to bylo 201 024 Kč. Z dluhu téměř osm milionů tak věřitelé dostanou zpět i v lepší variantě jen něco přes dvacetinu.
Kdyby měl celou částku splatit mechanicky, bez úroků a nákladů, trvalo by to při 11 906 Kč měsíčně asi 56 let. Se současnou splátkou by to bylo zhruba 119 let. S takovou lhůtou oddlužení nepočítá. Dlužníkovi stačí tři roky poctivě plnit povinnosti a zbytek dluhů mu soud může odpustit.
Pokud povinnosti neplní, může soud oddlužení prodloužit až o 12 měsíců, nebo ho zrušit a přejít na konkurs.