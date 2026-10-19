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Skuhravý si zapaloval bankovkou, dnes bydlí v motelu. Kvůli dluhu téměř osm milionů musí podle správce vydělávat víc

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Druhý nejlepší střelec mistrovství světa 1990 prochází oddlužením a insolvenční správce mu poslal jednoznačný vzkaz. Buď si řekne o vyšší plat ve Slovácku, nebo si najde jinou práci. Na stole leží konkrétní nabídka i více než dvojnásobná splátka.
Skuhravý si zapaloval bankovkou, dnes bydlí v motelu. Kvůli dluhu téměř osm milionů musí podle správce vydělávat víc

Skuhravý si zapaloval bankovkou, dnes bydlí v motelu. Kvůli dluhu téměř osm milionů musí podle správce vydělávat víc

Zdroj: Foto: Виктор Не Вацко - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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