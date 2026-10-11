Skryté přepínače v Google Mapách ušetří pokuty i nervy. Jeden vás ale potichu stahuje z dálnice na okresky

Skoro všechno, o čem je řeč dál, se nastavuje na jednom místě. Po klepnutí na vlastní profilovou fotku se otevře Nastavení a v něm sekce Navigace, kde jsou volby pro rychlost, tunely i úsporné trasy. Profil auta má samostatnou položku Vaše vozidla a na ní závisí, jak Mapy počítají spotřebu a jakou cestu vyberou. Kdo tyhle dvě obrazovky nikdy neotevřel, jezdí s výchozím nastavením, které za něj zvolil Google.
Písmeno Z v navigaci odkazuje na pravidla účinná od 1. 1. 2026
Novela č. 42/2025 Sb. doplnila do zákona o ochraně ovzduší paragrafy 14a až 14h. Obce díky nim mohou vymezit nízkoemisní zónu a za určitých podmínek vybírat za vjezd poplatek. Část těchto ustanovení je účinná od 1. 1. 2026. Řidič se zahraniční značkou musí podle § 14h ještě před prvním vjezdem zapsat údaje o voze do informačního systému.
Google Mapy na nízkoemisní zónu upozorní oranžovým varováním s písmenem Z. V Berlíně, Paříži nebo Barceloně takové upozornění zobrazují už delší dobu a podle organizace Transport & Environment fungovalo v Evropě v roce 2025 přes 320 nízkoemisních zón. Placený vjezd do českého města je přitom zatím jen možnost, kterou zákon obcím otevřel. Praktickou cenu má proto varování dnes hlavně v cizině, doma slouží jako příprava na dobu, kdy obce zóny skutečně zavedou.
Druhou pojistkou je hlídání rychlosti. V červenci 2024 ho Google rozšířil i na iPhone a Apple CarPlay. V Nastavení stačí otevřít Navigaci, v části Možnosti řízení zapnout položky „Rychloměr“ a „Omezení rychlosti“ a Mapy pak ukazují vlastní rychlost vozu vedle aktuálního limitu a ozvou se, jakmile ho řidič překročí. Google tuhle funkci oficiálně vede jako čistě informační.
Proč Mapy volí okresky, i když chcete nejrychlejší trasu
V Evropě Mapy samy od sebe nabízejí úsporné trasy. Při testu magazínu AutoŽivě to vedlo k tomu, že aplikace na cestě z Prahy na Moravu poslala řidiče místo po D1 přes klikaté okresky, přestože měl nastavenou nejrychlejší trasu. Viníkem byl přepínač „Preferovat úsporné trasy“ v profilu vozidla, který byl zapnutý.
Pravidlo popisuje dokumentace Google Routes. Úspornější varianta dostane přednost, pokud časově výrazně nezaostává za nejrychlejší. Kolik je „výrazně“, se z tohoto popisu nedozvíte, takže hranici řidič zjistí až za volantem. Volba, která potichu přebije to, co si člověk o trase myslí, by v Evropě neměla být zapnutá automaticky. Kdo spěchá, má ji v Navigaci vypnout. Kdo jede na chalupu a chce ušetřit palivo, může ji nechat zapnutou a s občasnou objížďkou počítat.
Úsporné trasy se odvíjejí od toho, jaký pohon má auto zapsaný v položce Vaše vozidla. Na výběr je benzín, nafta, hybrid a elektromobil a podle volby Mapy přizpůsobí odhad spotřeby i navrhované cesty. Majitel elektromobilu navíc může filtrovat nabíjecí stanice podle typu konektoru a rychlosti nabíjení a u podporovaných sítí vidí živou obsazenost konektorů. Na trase pak dostane odhad spotřeby a návrh zastávek. Vozy s Google built-in zvládají celé plánování přímo v infotainmentu, bez telefonu v držáku.
Tunel bez signálu GPS a parkovací pin platný 48 hodin
Satelitní signál v tunelu mizí a šipka na mapě se pak ztrácí v šedé ploše. Od začátku roku 2024 proto Mapy nabízejí v Navigaci volbu „Bluetooth majáky pro tunely“. Polohu díky ní udrží i bez satelitů, ovšem jen tam, kde provozovatel tunel osadil BLE majáky. Odborný časopis Tunel uvádí pražskou Mrázovku a Hřebeč, testy probíhaly i v Blance. Druhou podmínkou jsou stažené offline mapy dané oblasti, bez nich se majáky nevyužijí.
Hlásit nehody, práce na silnici a kolony umožňují Mapy od roku 2019. Tlačítko „Nahlásit“ se později dostalo i do Android Auto a Apple CarPlay. Kde běží asistent Gemini, stačí říct „Vidím nehodu“ a aplikace nabídne odeslání hlášení. Ne každé auto tlačítko ukáže, na menších displejích v CarPlay může skončit v podmenu. Hlášení řidičů ovlivňují, jakou trasu Mapy nabídnou dalším, kdo stejným úsekem pojede.
Uložené parkování ušetří bloudění po patrových garážích. Na iOS se poloha uloží sama, jakmile se telefon odpojí od auta přes Bluetooth nebo CarPlay, a pin vydrží až 48 hodin, pokud se auto mezitím nerozjede. Na Androidu je potřeba klepnout na modrou tečku a zvolit „Uložit parkování“, k místu lze přidat i fotku nebo poznámku.
Ztracený telefon bez zálohy vezme s sebou celou historii cest
V letech 2024 a 2025 se Časová osa, tedy historie poloh v Mapách, přesunula hlavně do telefonu. Podle oznámení Googlu nová data primárně zůstávají v zařízení a webová verze Časové osy po změně další záznamy neukládá, pokud si uživatel výslovně nenastaví šifrované zálohy.
Washington Post krok popsal jako snahu lépe chránit citlivé údaje o poloze. TechRadar upozornil na druhou stranu téže změny: bez zálohy může člověk o historii přijít natrvalo. Odpovědnost za archiv cest tím Google přesunul na uživatele. Kdo ztratí telefon nebo ho smaže a předtím nezapnul šifrovanou zálohu Časové osy, přijde o všechny uložené trasy, včetně těch, kterými by mohl doložit služební cestu. Server 9to5Google už popsal případy lidí, kteří po přesunu Časové osy dohledávali stará data přes nový systém záloh a importu.
Ještě dál jde režim inkognito. Když ho řidič zapne, Mapy danou jízdu neuloží do Časové osy ani do historie účtu Google.