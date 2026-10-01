Škrob vrátí mastnými skvrnami poznamenaným utěrkám původní vzhled. Po vyprání budou opět působit jako nové

Škrob vrátí mastnými skvrnami poznamenaným utěrkám původní vzhled. Po vyprání budou opět působit jako novéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: JVRKPRASAD / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 01.10.2026 10:35
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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