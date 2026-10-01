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Škrob vrátí mastnými skvrnami poznamenaným utěrkám původní vzhled. Po vyprání budou opět působit jako nové

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Skvrny, které se nachází na kuchyňských utěrkách, jsou často velmi odolné. Důvodem bývá to, že se jedná o olej nebo jinou mastnou ingredienci, s níž si obyčejný prací prášek neporadí.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: JVRKPRASAD / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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