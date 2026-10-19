Skoro polovina vývojářů pracuje ve Windows. Publikum ze Silicon Valley mu ve stejné otázce dalo pouhých 12,8 %

První čísla pocházejí ze Stack Overflow Developer Survey 2025, jednoho z nejrozsáhlejších veřejných průzkumů mezi programátory. Druhá dodal Gergely Orosz, autor newsletteru The Pragmatic Engineer, když stejnou otázku po primárním pracovním systému položil svým sledujícím na X a LinkedIn. U jeho publika jasně vyhrál macOS se zhruba dvěma třetinami hlasů. Linux získal přibližně pětinu a Windows, který ve velkém průzkumu používá skoro každý druhý vývojář, skončil až třetí.
Kdo hlasoval v anketě bývalého inženýra Uberu a Microsoftu
Orosz píše pro softwarové inženýry a technické manažery, které zajímá dění ve velkých technologických firmách a startupech. Sám prošel Uberem, Skypem i Microsoftem a podobné lidi k sobě přitahuje i jeho publikum. Na celý obor je to úzká skupina, zato v technologickém průmyslu velmi viditelná. Právě o ní se mluví jako o „elitě Silicon Valley“.
Pro rozdíl ve výsledcích se nabízí jednoduché vysvětlení. Vývojář v brněnské bance dostane firemní ThinkPad s Windows a předinstalovaným interním softwarem a o jiném systému nejspíš rozhodovat nebude. Seniorní backendový programátor v berlínském startupu si řekne o MacBook a ten mu firma bez potíží koupí. Srovnání 49,5 % s 12,8 % pak nevypovídá o tom, který systém je lepší. Zachycuje spíš to, jak různě vypadají pracovní podmínky a kolik volnosti lidé při výběru mají.
Z čísel, která oba průzkumy zveřejňují, se ovšem nedá vyčíst, kolik respondentů si systém zvolilo samo a kolika ho přidělil zaměstnavatel. Vysvětlení přes svobodu volby dává smysl, ale data ho přímo nedokládají.
49 009 odpovědí proti deseti tisícům hlasů ze sociálních sítí
Stack Overflow sbíral odpovědi od 29. května do 23. června 2025 ve 177 zemích. Po vyřazení nevyhovujících odpovědí mu zůstalo 49 009 respondentů. Oslovoval je hlavně přes vlastní kanály, takže se do průzkumu dostali freelanceři, zaměstnanci velkých korporací i lidé z nejrůznějších koutů světa. Reprezentativní obraz celého oboru to není, protože odpovídali hlavně ti, kdo Stack Overflow znají a používají.
Oroszovy ankety posbíraly přibližně 10 000 hlasů a na reprezentativnost si ani nečinily nárok. Odpovídali čtenáři newsletteru a jeho sledující na sociálních sítích, převážně lidé ze startupů a velkých technologických firem. Napříč anketami vyšel macOS na 62 až 66 %, Linux na 20 až 24 % a Windows na 12 až 13 %.
Větší váhu mají data Stack Overflow, protože vycházejí z téměř pětkrát většího vzorku a z mnohem pestřejšího složení respondentů. V obou případech ale lidé odpovídali dobrovolně a přišli z prostředí, kde se pohybuje jejich autor. Oroszova čísla proto popisují preference jeho komunity, která se z velké části točí kolem startupů a velkých technologických firem.
Co prozrazuje linuxové jádro, které Microsoft přibalil k Windows
Nejsilnější argument v celé debatě dodal sám Microsoft. Windows Subsystem for Linux, zkráceně WSL, spouští linuxové prostředí přímo ve Windows a firma ho představila jako cestu, jak vývojářům zpřístupnit linuxové nástroje bez instalace druhého systému. Takový nástroj by nevznikl, kdyby vývojářům na Windows nic nechybělo.
Druhá generace WSL přinesla skutečné linuxové jádro a u řady operací výrazně vyšší výkon a lepší kompatibilitu, nejvíc při práci se soubory. Vývojář tak může používat prostředí GNU/Linux bez přepínání mezi dvěma systémy a bez klasického virtuálního stroje. Mnoha lidem tohle řešení stačí. Pořád jde ale o další vrstvu, kterou je potřeba nastavit a udržovat.
Mac tu vrstvu nepotřebuje. macOS stojí na unixovém základu a terminál má zabudovaný, takže kdo tráví den v příkazové řádce, kontejnerech a nástrojích psaných pro Linux, pracuje v prostředí, které tyto postupy zvládá bez dalšího nastavování. K tomu MacBooky s čipy Apple Silicon nabízejí dlouhou výdrž na baterii, přesná hodnota ovšem závisí na modelu a způsobu používání.
Česko poslalo do průzkumu 520 vývojářů. Jejich systémy zůstávají neznámé
Windows jako hlavní vývojářský systém dává v roce 2026 smysl hlavně tomu, kdo píše aplikace přímo pro Windows. Patří sem i lidé, kteří udržují starší projekty ve WPF nebo WinForms, a ti, kdo kombinují nativní windowsové nástroje s linuxovým prostředím ve WSL. Kdo si může počítač vybrat sám a většinu času stráví v unixovém backendovém stacku, sáhne nejspíš po macOS nebo čistém Linuxu.
Jak se rozhodují čeští vývojáři, se z dostupných dat zjistit nedá. Ve Stack Overflow Developer Survey 2025 figuruje 520 respondentů z České republiky, veřejný přehled je ale podle operačního systému nerozděluje. Žádný reprezentativní průzkum zaměřený přímo na české programátory se dohledat nepodařilo.
Nepřímé vodítko nabízí Statcounter, podle kterého Windows na českých desktopech výrazně převažuje a macOS s Linuxem mají podstatně menší podíl. Tato statistika ale zahrnuje všechny stolní počítače a notebooky v zemi, nejen ty vývojářské, a s výsledky anket mezi technologickými profesionály ji proto nelze přímo srovnávat.