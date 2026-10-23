Skořicový čaj má podle lékařky hlídat cukr v krvi i sraženiny. Na hrnek stačí jedna tyčinka a zhruba půl hodiny

Za doporučením stojí lékařka Katherine Marengo, jejíž text o skořici zveřejnil server Medical News Today. Koření se podle ní nejvíc osvědčuje ve třech oblastech: snižuje hladinu cukru v krvi, chrání před krevními sraženinami a podporuje trávení. Největší užitek z něj má mít ten, kdo ho pije ve formě čaje. Další přínosy, hlavně ty spojené s antioxidanty, k tomu přidává zdravotní web Healthline.
Kolik vody na jednu tyčinku a jak dlouho ji nechat na plotně
Na jednu dávku stačí jedna skořicová tyčinka a jeden a čtvrt šálku vody. Tyčinku ve vodě vařte 15 až 20 minut, potom hrnec stáhněte z plotny a nechte nápoj dalších 15 minut louhovat. Od zapnutí plotny po první doušek tak uběhne 30 až 35 minut.
Pevnou denní dobu recept neurčuje. Hotový skořicový čaj se podle něj dá pít kdykoli během dne.
Co má skořicový čaj udělat s krevními destičkami
Ochranu před krevními sraženinami lékařka vysvětluje působením na krevní destičky. Skořice je podle ní dokáže brzdit, a tím bránit jejich shlukování, které by jinak mohlo vést ke vzniku sraženin a k vážným zdravotním potížím.
U hladiny cukru v krvi popisuje jiný mechanismus. Skořice má podporovat reakci těla na inzulin a usnadnit buňkám, aby cukr využily.
Všechna čísla, která doporučení nabízí, se týkají hrnce: minuty varu, minuty louhování a množství vody. Kolik šálků denně je potřeba a o kolik se má hladina cukru snížit, neuvádí lékařka ani Healthline. Rada pít skořicový čaj každý den tak nemá žádné měřítko, podle kterého by si člověk mohl ověřit, že mu pomáhá.
Od kvasinek po předčasné stárnutí, slibů s každým řádkem přibývá
Další slibované účinky jsou obecnější. Skořicový čaj má mít silné antifungální vlastnosti, které působí proti různým typům kvasinkových infekcí. Kromě toho má podporovat zdraví a funkci mozku, hlavně pokud jde o kognitivní schopnosti. U mozku zdroj neuvádí ani mechanismus, takže tvrzení zůstává bez jakéhokoli vysvětlení.
Nejvágnější slib přidává Healthline. Antioxidanty ve skořicovém čaji mají čistit organismus od nahromaděných nečistot, aniž by bylo řečeno, o jaké nečistoty jde. Mají také chránit tělo před oxidačními látkami a těžkými kovy a bránit předčasnému stárnutí.
Kromě čaje se skořice hodí do kari nebo k vločkám
Žádná omezení zdroje nezmiňují. Nepíšou, komu by skořicový čaj mohl uškodit, ani jestli se hodí pro lidi, kteří už berou léky na srážlivost krve nebo na cukrovku. Právě těch se přitom dva hlavní slibované účinky týkají nejvíc.
Koření se doporučuje přidávat i do jídla. Hodí se k vločkám a do omáček, jako je kari, a dobře působí také v kombinaci s medem.