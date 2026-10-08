Skořicové uzlíky jsem vylepšila touto 1 surovinou a výsledek je božský – rodina je teď chce péct každý víkend

Když se v chladnějším odpoledni kuchyní začne šířit vůně kardamomu, skořice a pomeranče, najednou není kam spěchat. Kynuté kardamomové uzlíky s pomerančem jsou přesně tím pečivem, které se hodí k pomalému víkendu, šálku kávy nebo čaji po návratu z procházky. Zlatavé uzlíky mají měkký a vláčný střed, máslovou náplň s kardamomem a svěží citrusový tón. Pomeranč v nich nepůsobí jako výrazná sladká náplň, spíš se nenápadně objeví v chuti a vůni a dodá pečivu lehkost.
Kardamom má výraznou kořenitou vůni, která může být sama o sobě poměrně intenzivní. Pomeranč ji proto příjemně zjemní a zároveň zvýrazní její svěží stránku, zatímco skořice přidá hřejivý tón. Máslo propojí všechny chutě a postará se o plnější vůni náplně. Právě tato kombinace dává uzlíkům charakter, který je jiný než u běžného skořicového pečiva, ale stále zůstává příjemně domácí.
Nejlepší jsou ještě lehce teplé, kdy je těsto nejměkčí a vůně koření nejvýraznější. Pokud je nechcete podávat hned, stačí je uložit do dobře uzavřené nádoby a před podáváním krátce prohřát. Pomeranč můžete podle chuti zvýraznit větším množstvím jemně nastrouhané kůry, případně část nahradit citronovou kůrou. Pokud chcete méně výrazné koření, uberte kardamom a ponechte více prostoru citrusové vůni. Uzlíky se hodí také k snídani, jako sladké pečivo ke kávě nebo jako voňavé pohoštění pro návštěvu.
Mléko zahřejte tak, aby bylo vlažné a nemělo více než přibližně 40 °C. Máslo rozpusťte a nechte krátce zchladnout. Do větší mísy nasypte mouku, sušené droždí, třtinový cukr, sůl a kardamom.
K suchým surovinám přidejte vlažné mléko, pomerančovou šťávu, rozpuštěné máslo a vanilkový extrakt. Vypracujte hladké a pružné těsto, které se odlepuje od stěn mísy a je příjemně vláčné. Zakryjte ho utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně 45 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí svůj objem.
Mezitím připravte náplň. Změklé máslo utřete s třtinovým cukrem, kardamomem, skořicí a jemně nastrouhanou pomerančovou kůrou. Náplň by měla být hladká a snadno roztíratelná, ale ne tekutá.
Vykynuté těsto přeneste na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozválejte ho do delšího obdélníku. Celou plochu rovnoměrně potřete připravenou náplní. Těsto přeložte napůl přes kratší stranu tak, aby vznikl užší obdélník s náplní uvnitř.
Přeložené těsto nakrájejte na 10–12 stejně širokých pruhů. Každý pruh několikrát podélně stočte, aby vznikl delší provazec, a potom ho volně omotejte kolem prstů do jednoduchého uzlíku. Konec pramene protáhněte vzniklým očkem a uzlík lehce upravte, aby držel tvar, ale nebyl příliš utažený.
Uzlíky rozložte na plech vyložený pečicím papírem a nechte je ještě přibližně 20 minut kynout. Mezitím předehřejte troubu na 200 °C. Vykynuté uzlíky potřete mlékem, aby se při pečení vytvořil hezky zlatavý povrch.
Vložte plech do předehřáté trouby a pečte přibližně 18–20 minut, dokud nebudou uzlíky na povrchu zlatavé. Po upečení je nechte několik minut zchladnout na plechu, aby se jejich povrch zpevnil. Před podáváním je můžete lehce poprášit moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová