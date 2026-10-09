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Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma

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Skořicové rolky jsou přesně ten recept, u kterého kuchyně voní dřív, než stihnete umýt mísu. Nejsou složité, jen je potřeba neuspěchat kynutí a nešetřit náplní. Za mě je to pečení na víkendové ráno, kdy člověk chvíli počká a pak má plech měkkých šneků, po kterých se jen zapráší.
Fotografie ke skořicovým rolkám

Fotografie ke skořicovým rolkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Skořicové rolky voní nevinně, mizí podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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