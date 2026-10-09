Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma

Skořicové rolky mají tu milou vlastnost, že člověk tuší výsledek dávno před pečením. Stačí ohřát mléko, přidat máslo a skořici a kuchyně se začne tvářit, jako by se v ní dělo něco mnohem složitějšího. Přitom žádná vysoká cukrařina. Je to
, docela obyčejné, jen potřebuje čas a trochu klidu. kynuté těsto
U těchto rolek se vyplatí držet jedné věci:
kynutí se nedá slušně ošidit. Těsto má být měkké a vláčné, ne tvrdá koule utopená v mouce. Poměry se v receptech různí, někde se pracuje asi se 400 g mouky a 250 ml mléka, jinde jsou dávky větší. Tahle varianta je někde mezi, rozumně do domácí kuchyně. Se skořicí bych šetřil jen velmi opatrně. Když jí dáte málo, zbyde , které sice hezky vypadá, ale trochu mu chybí důvod. sladké pečivo Recept na nadýchané skořicové rolky
Doba přípravy: 35 minut + kynutí přibližně 1,5 hodiny + pečení 25-30 minut Co potřebujeme Suroviny na těsto 500 g hladké mouky 70 g cukru 1 sáček sušeného droždí 1/2 lžičky soli 180 ml rostlinného mléka 60 g rozpuštěného másla 2 ks vejce 1 lžička vanilkového extraktu Z čeho udělat náplň 100 g třtinového cukru 2 lžíce mleté skořice 70 g změklého másla Na polevu potřebujeme 100 g mascarpone 50 g cream cheese typu Philadelphia 2 lžíce mléka 1 lžíce vanilkového extraktu Postup přípravy kynutých skořicových rolek
1. Do větší mísy dejte
mouku, cukr, droždí a sůl. Přilijte vlažné mléko, přidejte rozpuštěné máslo, pak vejce a vanilku. Vypracujte hladké těsto. Když mu dopřejete přibližně 8 minut hnětení, bude to znát.
2. Mísu přikryjte a nechte těsto kynout asi
60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem. Jestli působí měkčeji, není to chyba. S moukou zacházejte zdrženlivě, hlavně na začátku, kdy má člověk chuť všechno hned zachraňovat. Foto: Cooky.cz, Skořicové rolky voní nevinně, mizí podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
3. V menší misce smíchejte
třtinový cukr se skořicí. Vykynuté těsto rozválejte na obdélník, potřete změklým máslem a posypte skořicovým cukrem tak, aby se dostal pokud možno všude.
4. Těsto zarolujte od delší strany do pevnější rolády a nakrájejte zhruba na 10 až 12 kusů. Přendejte je do vymazaného pekáče nebo formy. Netlačte je úplně natěsno, při dalším kynutí ještě naberou objem.
Foto: Cooky.cz, Skořicové rolky voní nevinně, mizí podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
5. Rolky nechte dalších
30 minut dokynout. Pak je vložte do trouby předehřáté na 175 °C a pečte přibližně 25 až 30 minut. Hotové jsou ve chvíli, kdy zezlátnou a při doteku lehce pruží.
6. Během pečení rozmíchejte
mascarpone, Philadelphia, mléko a vanilku na hladkou polevu. Naneste ji na rolky ještě lehce teplé. Část se vsákne do těsta a zateče mezi závity, což je přesně ten moment, kvůli kterému se s polevou nečeká až do úplného vychladnutí.
TIP: Do náplně můžete přidat i špetku kardamomu. V některých zahraničních verzích se objevuje běžně a se skořicí si rozumí překvapivě dobře. Nepřebije ji, spíš ji trochu posune jinam. Proč dát skořici trochu respektu
Skořice tu není jen na provonění kuchyně. Podle přehledu na Healthline obsahuje antioxidanty a mluví se také o jejím možném vlivu na hladinu krevního cukru nebo na zánětlivé procesy v těle. Jasně, jedna skořicová rolka z nikoho neudělá specialistu na výživu.
Recept zvládnete i bez klasického mléka, ostatně verze s rostlinnými nápoji se používají docela běžně. Ovesné nebo sójové mléko v těstě funguje bez potíží. U polevy bych ale s odlehčováním zacházel opatrně. Tam se menší tučnost a náhražky poznají rychle, někdy opravdu hned po první lžíci.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline