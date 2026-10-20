Skořicové motance z kynutého těsta trhají rekordy v počtu upečení – jsou božsky nadýchané a do kapsy strčí i oblíbené šneky

Když domovem začne linout neodolatelná vůně poctivého másla, mleté skořicové náplně a sladkého hnědého cukru, je to jasné znamení, že se peče něco neobyčejně dobrého. Nadýchané skořicové motance z kynutého těsta představují dokonalé sladké pohoštění, které potěší oko svým elegatním tvarem a pohladí po duši při každém kousnutí. Proplétaná struktura v sobě ukrývá bohatou náplň zjemněnou máslem a obohacenou o chrumkavé nasekané arašídy, jež klasickému sladkému pečivu dodávají nečekaný a lahodný rozměr. Je to ideální dobrotivý společník pro víkendové ráno, pohodové posezení s přáteli u šálku horké kávy i sladká tečka za rodinným obědem.
Pečivo s kořeněnou skořicovou náplní má své kořeny v severní Evropě, kde jsou švédské kanelbullar či dánské skořicové uzly nepostradatelnou součástí tradiční kávové kultury zvané fika. Skandinávci si na vláčném kynutém těstě s výraznou vůní skořice a kardamomu zakládají již od 20. let minulého století, kdy se skořice stala po první světové válce v Evropě dostupnější surovinou. V české kuchyni se tento koncept propojení kynutého těsta a skořice rychle zabydlel v podobě nejrůznějších šneků, závinů a nápaditě stáčených motanců, které přinášejí pocit pravého tepla domova i těm nejnáročnějším milovníkům sladkého pečení.
Jednou z největších předností tohoto receptu je jeho obrovská flexibilita a prostor pro vaši vlastní cukrářskou fantazii. Vedle nasekaných arašídů můžete do skořicové náplně přimíchat drcené vlašské či lískové oříšky, plátky mandlí nebo jemně nasekanou hořkou čokoládu. Pokud chcete těsto ještě více provonět, do skořice se báječně hodí přidat špetku mletého kardamomu, badyánu nebo trošku čerstvě nastrouhané pomerančové kůry. Pro dokonalý vizuální i chuťový finiš lze hotové ještě teplé motance potřít lehkou cukrovou polevou s kapkou vanilky nebo je posypat křupavým cukrem.
Cukr smíchejte se sušeným droždím, vlažným mlékem a vodou. Přidejte rozpuštěné máslo a následně vejce.
Tip: Máslo rozpustíte v mikrovlnné troubě asi za 40 sekund za občasného míchání.
Do směsi zapracujte mouku, špetku soli a vypracujte těsto, které vložte do mísy vymazané olejem, kterým potřete také povrch těsta.
Těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho kynout 1 hodinu na teplém místě. Následně ho prohněťte a rozdělte na 9 stejných částí. Z těch výtvarujte bochánky, které zakryjte čistou utěrkou a nechte kynout 15 minut v teple.
Mezitím připravte náplň smícháním hnědého cukru, skořice a nasekaných arašídů. Z každého bochánku poté vyválejte kruhový plát o tloušťce 0,4 cm.
Všechny pláty potřete trochou másla a posypte je připravenou náplní. Každý plát následně zarolujte a rozkrojte ho horizontálně na 2 části. Ty položte těsně vedle sebe.
Konce těst jemným přitlačením spojte dohromady a pochoutku vytvarujte do tvaru písmene S.
Tip: Jak snadno motance vytvarovat si můžete prohlédnout níže ve videu.
Kousky těsta vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je čistou utěrkou a nechte kynout ještě 30 minut. Pak je potřete mlékem a pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 30–35 minut.
Motance z kynutého těsta nechte zcela vychladnout, aby byly lépe stravitelné. Poté je servírujte dle potřeby.
Poznámka: Než motance zkonzumujete, uchovávejte je ve vzduchotěsném obalu.
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Zdroj receptu: A COOKING BOOK
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato