Skořice v květináči zabije plíseň za 24 hodin. Většina lidí ji ale sype špatně a rostlině tím víc ublíží než pomůže

Skořice v květináči zabije plíseň za 24 hodin. Většina lidí ji ale sype špatně a rostlině tím víc ublíží než pomůžePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přírodní hnojivo pro pokojové rostliny: Po lžíci skořice se bude dařit každé rostliněZdroj: Foto: Alabama Extension / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 14.10.2026 07:41
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