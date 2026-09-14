Skořápka z vejce zmizí během pouhých 3 vteřin. Restaurační trik se stal hitem a jeho obliba dál láme rekordy

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Skořápka z vejce zmizí během pouhých 3 vteřin. Restaurační trik se stal hitem a jeho obliba dál láme rekordyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Oloupat vejce není zas takový problém, ale někoho to zkrátka nebaví. Naštěstí existuje skvělý trik, jak to udělat za pár sekund.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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