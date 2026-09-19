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Skopal podstoupil dvě operace páteře, při rehabilitaci si pochroumal kyčel. „Bolí to jako čert," přiznal oblíbený herec

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Svatopluk Skopal měl po druhé operaci bederní páteře namířeno zpět na jeviště. Místo toho mu cestu zablokovala dříve operovaná kyčel.
Svatopluk Skopal

Svatopluk Skopal

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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