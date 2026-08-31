Školní rok 2026/2027: Kdy budou prázdniny? Na podzim čeká děti pět dní volna v kuse

Nový školní rok začne v úterý 1. září 2026. První delší odpočinek přijde už na konci října, kdy se podzimní prázdniny spojí se státním svátkem a víkendem. Přinášíme kompletní přehled prázdnin ve školním roce 2026/2027.
Žáci základních a středních škol, základních uměleckých škol a konzervatoří se do lavic vrátí v úterý 1. září. Na první volné dny přitom nebudou čekat ani dva měsíce. Podzimní prázdniny stanovilo ministerstvo školství na čtvrtek 29. a pátek 30. října 2026. Protože ve středu 28. října připadá státní svátek a po prázdninách následuje víkend, děti získají dohromady pět po sobě jdoucích volných dnů – od středy 28. října do neděle 1. listopadu.
Vánoční prázdniny potrvají dvanáct dní
Vánoční prázdniny začnou ve středu 23. prosince 2026 a skončí v neděli 3. ledna 2027. Do školy se žáci vrátí v pondělí 4. ledna. Včetně víkendů tak budou mít dvanáct dní volna. Vysvědčení za první pololetí školy rozdají ve čtvrtek 28. ledna 2027. Hned následující den, v pátek 29. ledna, připadnou jednodenní pololetní prázdniny. Společně s víkendem tak vznikne další třídenní volno.
Termíny jarních prázdnin 2027
Jarní prázdniny budou jako obvykle rozděleny podle okresů a pražských obvodů do šesti týdnů:
- 1.–7. února: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod a Bruntál;
- 8.–14. února: Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseník;
- 15.–21. února: Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město a Prostějov;
- 22.–28. února: Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná;
- 1.–7. března: Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov a Frýdek-Místek;
- 8.–14. března: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice a Nový Jičín.
Přesný termín se řídí sídlem školy, nikoli bydlištěm dítěte.
Velikonoce přinesou další prodloužené volno
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 25. března 2027. Následuje státní svátek na Velký pátek, víkend a Velikonoční pondělí. Žáci se tak do školy nevrátí až do úterý 30. března a čeká je pět volných dní za sebou. Vyučování skončí ve středu 30. června 2027. Hlavní letní prázdniny budou trvat od 1. července do 31. srpna a následující školní rok začne ve středu 1. září 2027. Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – organizace školního roku 2026/2027