Školní jídelny od září povinně nemění jídelníčky. Nový spotřební koš se odkládá o další rok

Začátek školního roku měl být okamžikem, kdy všechny školní jídelny přejdou na nové výživové normy. Nakonec je všechno jinak. Povinný přechod na nový spotřební koš byl posunut až na 1. září 2027. Děti proto mohou letos v různých školách dostávat odlišně sestavené obědy – některé jídelny už nová pravidla zkoušejí, jiné budou další rok pokračovat podle dosavadních norem.
Změna školního stravování vzbudila mezi rodiči i pracovníky jídelen řadu otázek. Diskutovalo se o větším zastoupení zeleniny, luštěnin a celozrnných obilovin, omezení volného cukru i o tom, zda dětem nezmizí oblíbené sladké pokrmy. Původně se počítalo s tím, že adaptační období skončí posledním srpnovým dnem roku 2026. Ministerstva školství a zdravotnictví však letos na jaře rozhodla, že jídelny dostanou na přípravu další rok. Nové výživové normy se tak mají stát závaznými až od začátku školního roku 2027/2028.
Jídelníček se přesto může změnit už letos
Odklad neznamená, že všechny školy musí až do příštího září vařit úplně stejně jako dříve. Jídelny, které už na nový spotřební koš přešly, mohou podle ministerstva pokračovat. Ostatní se mohou do změn zapojovat postupně, nebo se až do 31. srpna 2027 řídit původními pravidly. Rodiče tak mohou narazit na rozdíly i mezi školami ve stejném městě. Zatímco jedna jídelna už zařadí více luštěninových jídel, celozrnných příloh nebo zeleniny, druhá může zachovat dosavadní skladbu jídelníčku. Samotný odklad proto nezaručuje, že dítě letos dostane přesně stejná jídla jako v minulém školním roce. Spotřební koš navíc neurčuje konkrétní recepty. Stanovuje množství vybraných skupin potravin, které má jídelna v určitém období spotřebovat. Záleží tedy také na kuchařích, dodavatelích a možnostech konkrétního provozu, jak požadavky převedou do skutečného jídelníčku.
Co má nový spotřební koš přinést
Dosavadní systém vznikal v době, kdy byly stravovací návyky i nabídka potravin jiné než dnes. Nová pravidla mají podle jejich tvůrců lépe odpovídat současným výživovým doporučením. Větší důraz kladou na zeleninu, luštěniny, celozrnné obiloviny, ryby a pestřejší zdroje bílkovin. Přísněji se sleduje také množství volného cukru a soli. Neznamená to automatický zákaz masa, smažených jídel, kakaa nebo všech sladkých hlavních chodů. Právě tyto zkratky se kolem novely často šířily. Jídelny však mají sladká jídla a slazené nápoje nabízet uvážlivěji a skládat měsíční nabídku tak, aby byla pestřejší. Nový systém počítá rovněž s přesnějším rozdělením některých potravin. Pouhé porovnání starého a nového spotřebního koše podle jednotlivých čísel proto může být zavádějící. Jídelníček se musí od začátku plánovat podle pravidel systému, podle kterého jej chce jídelna vyhodnocovat.
Proč ministerstva přechod odložila
Důvodem není úplné zrušení reformy. Ministerstva uvádějí, že jídelny, zřizovatelé i kontrolní orgány potřebují více času na sjednocení výkladu, úpravu počítačových programů a proškolení pracovníků. Prodloužené období má rovněž umožnit reagovat na připomínky z praxe a snížit zbytečnou administrativní zátěž. Během následujících měsíců mají vznikat další metodické materiály, návody a doporučený harmonogram. Kompletní podklady mají být připraveny nejpozději do 30. června 2027, aby jídelny před povinným přechodem dostaly čas na poslední úpravy.
Rodiče by se měli ptát své konkrétní školy
Pokud rodiče zajímá, podle jakých pravidel jejich školní jídelna letos vaří, nejpřesnější informace získají přímo u školy nebo provozovatele jídelny. Z celostátního odkladu totiž nelze poznat, zda se daný provoz rozhodl pokračovat postaru, nebo už dobrovolně používá nové normy. Od 1. září 2026 tedy nenastává jednotná změna na talířích všech českých školáků. Začíná další rok postupného přechodu, během kterého se mohou jídelníčky lišit výrazněji než dříve. Povinný okamžik má přijít až 1. září 2027, pokud do té doby nedojde k další úpravě pravidel. Zdroje: MŠMT