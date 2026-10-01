Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Škola pro stovky dětí vyroste v brněnské Nové Zbrojovce. Nabídne i smyslovou učebnu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V brněnské Nové Zbrojovce má vyrůst nová škola pro 810 dětí. Město ji připravuje společně s Masarykovou univerzitou, jejíž studenti si v ní budou moci vyzkoušet výuku přímo v praxi. Areál nabídne kromě běžných tříd také speciální učebny, sportovní zázemí nebo prostor pro práci s emocemi.
Škola pro stovky dětí vyroste v brněnské Nové Zbrojovce. Nabídne i smyslovou učebnu

Škola pro stovky dětí vyroste v brněnské Nové Zbrojovce. Nabídne i smyslovou učebnu

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Osvobozující verdikt padl, soud opět řeší knihy zpochybňující holokaust
Osvobozující verdikt padl, soud opět řeší knihy zpochybňující holokaust
FOTO: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace
FOTO: Centrum Brna po setmění ožije. Město zaplní světelné instalace

Téměř dvě desítky světelných instalací, videomappingů a interaktivních děl promění známá brněnská místa v...

V Tišnově funguje nový babybox. Po celém Česku jich je už 94
V Tišnově funguje nový babybox. Po celém Česku jich je už 94

V Tišnově na Brněnsku od dneška funguje babybox. Nová schránka je v Česku už 94. a má pomoci odloženým...

Ivanovický fotbal si polepší. Přibudou dvě hřiště, parkoviště i tribuna
Ivanovický fotbal si polepší. Přibudou dvě hřiště, parkoviště i tribuna

Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích získá po dostavbě za asi 65,5 milionu korun dvě hřiště s umělým...

Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost
Střet dvou autobusů u Znojma řeší policie. Jeden z řidičů zřejmě nedal přednost

Policie prověřuje červencovou srážku dvou autobusů u Oleksovic na Znojemsku kvůli podezření na obecné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.