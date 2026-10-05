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Škodlivá aplikace se tvářila jako čtečka PDF a prošla ochranou Google Play. Dnes ji můžete mít v telefonu i vy

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Aplikace PDF reader – documents viewer od vývojáře Fairy games měla přes milion stažení z Google Play. Uvnitř se skrýval adware.
Android telefon aplikace v menu, v ruce

Android telefon aplikace v menu, v ruce

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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