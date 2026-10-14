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Skočdopole po 28 letech končí ve vedení Polné, jinde se starostové nemění

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V městech na Jihlavsku se starostové zřejmě nezmění, vyjma Polné, kde po 28 letech oznámil odchod nestraník Jindřich Skočdopole. V Třešti dostali lidovci vedení Vladislavem Hynkem přes 50 procent hlasů. V Telči vyhrála ODS v čele s Vladimírem Brtníkem a v Brtnici kandidátka vedená Janem Přibylem.
Skočdopole po 28 letech končí ve vedení Polné, jinde se starostové nemění

Skočdopole po 28 letech končí ve vedení Polné, jinde se starostové nemění

Zdroj: Vysočina Tourism
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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