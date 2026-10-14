Skočdopole po 28 letech končí ve vedení Polné, jinde se starostové nemění

Jako blesk z čistého nebe působila v létě zpráva o potížích starosty Polné Jindřicha Skočdopole (Nezávislí pro Polnou). Ten se loni stal obětí podvodníků, když v souvislosti s údajnou investicí do bitcoinů poslal neznámým pachatelům více než milion korun z účtů mikroregionu a sportovního klubu.
Soud schválil dohodu o vině a trestu, starosta odešel s dvouletou podmínkou za zločin zpronevěry a škodu uhradil z vlastních peněz. „Přestože jsem jednal v přesvědčení, že řeším své údajné investice, podvodníci se dokázali dostat i k financím Mikroregionu Polensko a Slavoj Polná, ve kterých jsem statutárním zástupcem. Plně si uvědomuji, že odpovědnost za své jednání nesu výhradně já,“ uznal starosta a omluvil se.
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Zastupitelé následně měli hlasovat o jeho odvolání, bod však byl ze zářijového zasedání stažen poté, co Skočdopole zkolaboval a skončil v nemocnici. Lídrem kandidátky Nezávislí pro Polnou zůstal a jeho strana, ač si výrazně pohoršila, volby vyhrála. Sám Skočdopole mohl být zastupitelem, týden před volbami však deklaroval, že se po volbách nebude ucházet o funkce ve vedení města a své místo tak přenechá prvnímu náhradníkovi. Před pár dny skončil také v čele Slavoje, kde byl neuvěřitelných 46 let. Starostou by se mohl stát stávající místostarosta Martin Bohdálek nebo ředitel ZUŠ Vlastimil Matula, který ve volbách získal nejvíce hlasů.
Třešť může být bez opozice
V Třešti jsou vítězní lidovci domluvení na pokračování spolupráce s kandidátkou nestraníků místostarostky Evy Požárové. Ještě řeší obsazení městské rady. Jedno místo by mohla dostat i třetí kandidátka Program Třešť. Lidovci budou mít v zastupitelstvu jedenáct lidí z jednadvaceti, nestraníci sedm, Program Třešť bude mít tři zastupitele. Vladislav Hynk (KDU-ČSL) vede město šestnáct let.
V Telči bude mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu zástupce všech sedm kandidátek, které o to usilovaly. ODS, která dostala nejvíc hlasů, obsadí pět míst. Starosta Vladimír Brtník (ODS) uvedl, že domluvená je spolupráce čtyř subjektů, které mají v součtu dvanáct mandátů, jednat chtějí i s dalšími. „Není to jen o číslech, bavíme se o programu,“ podotkl starosta.
Pokračovat ve stejném složení jako poslední čtyři roky by mělo vedení radnice v Brtnici. Kandidátka MYHA Brtnice starosty Jana Přibyla je domluvená se SNK s podporou TJ Sokol a s KDU-ČSL. Bude mít dvanáct zastupitelů z jednadvaceti.
V Lukách nad Jihlavou skončily volby drtivým vítězstvím strany Pro Luka, kterou vedl starosta Martin Dvořák. V patnáctičlenném zastupitelstvu budou mít osm křesel. Spolky a holky - sdružení nezávislých kandidátů, KDU-ČSL a Luka 22 mají po dvou mandátech, Perspektiva jeden s tím, že bývalý starosta Viktor Wölfl se do zastupitelstva nedostal.