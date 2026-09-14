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Sklizeň dýní vyžaduje vhodné načasování.  Všímejte si slupky a barvy

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Dýně patří mezi oblíbené plodiny pěstované na našich zahrádkách, jejichž pěstování nemusí být vždy jednoduché. Důležité je uhlídat pravidelnou zálivku a také půdu bohatou na živiny. I z tohoto důvodu je lze pěstovat klidně přímo na kompostu. Důležité je uhlídat i vhodné období pro sklizeň. Pokud dýně sklidíte příliš brzy nebo pozdě, moc si na nepochutnáte.  Jak tedy poznat, že nadešel ten správný čas sklizně?
dýně listy

dýně listy

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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