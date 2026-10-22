Skleník bez dezinfekce na podzim = úroda o ničem příští rok. Přípravek z lékárny za pár korun zničí plísně i škůdce najednou

Součástí péče o podzimní zahradu je také úklid a zazimování skleníku, ve kterém se obvykle pěstují náročnější plodiny jako rajčata nebo papriky. Obzvlášť v případě, že
jste se letos ve skleníku potýkali s některým z plísňových onemocnění nebo nejrůznějšími škůdci, je více než na místě zeminu v něm buď vyměnit, nebo jí věnovat ošetření v podobě vhodně provedené dezinfekce a dezinsekce. Dezinfekce skleníku za pomoci pomocníka z lékárny
Abyste účinně zdezinfikovali půdu ve skleníku, nemusíte kupovat speciální přípravky v zahradnictví, dobrou službu vám udělá i manganistan draselný, který seženete
za pár korun v každé lékárně pod názvem hypermangan. Ten dokáže zahubit jak zárodky plísňových chorob, tak nebezpečné škůdce, jakými jsou třeba háďátka. Kromě toho zem obohatí o draslík a mangan.
Správná dezinfekce skleníku začíná úklidem – vytrhejte všechny zbytky rostlin, které již odplodily,
škůdci by na nich mohli snadno přezimovat. Pokud byla například rajčata napadena plísní, nedávejte je na kompost, ale raději je spalte. Poté už stačí namíchat roztok z hypermanganu – dva gramy přípravku rozpusťte v 10 litrech vody a půdu ve skleníku zalijte. Roztok můžete použít i k umytí oken a rámů. Zdroj fotografie: Elliott Brown / Creative Commons / CC BY-SA Na podzim proveďte generální úklid a dezinfekci skleníku Snadná dezinfekce skleníku dusíkatým vápnem
Vhodným prostředkem k ošetření půdy před plísněmi nebo vajíčky a larvami škůdců je také dusíkaté vápno, které se běžně používá jako hnojivo. Přípravek rozhoďte na záhony a do zeminy zapracujte rýčem.
Nezapomeňte ani na okraje nebo rohy záhonů, se samotným množstvím to ale nepřehánějte, stačí maximálně 100 gramů vápna na metr čtvereční. Poté záhony vydatně zalejte. Pro větší účinnost můžete půdu přikrýt igelitem a nechat ho tam po dobu tří až čtyř týdnů. O nejmenší skulinky se postará sirná svíce
Pokud chcete
skleník zdezinfikovat opravdu důkladně, včetně nejmenších prostor a skulin, vezměte si na pomoc sirnou svíci. Ta po zapálení uvolňuje oxid siřičitý, který zničí všechny škodlivé mikroorganismy a vajíčka hmyzu. Zkontrolujte, zda skleník všude těsní, svíci umístěte do vhodné nádoby (například plechového vědra), zapalte ji a okamžitě skleník opusťte a zavřete. Po čtyřech hodinách ho zase otevřete a nechte pořádně vyvětrat.
VIDEO Skleník můžete na podzim využít i k pěstování listové zeleniny
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři