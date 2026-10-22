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Skleník bez dezinfekce na podzim = úroda o ničem příští rok. Přípravek z lékárny za pár korun zničí plísně i škůdce najednou

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Na konci sezóny je čas na generální úklid skleníku. Díky němu se vám nestane, že by zeleninu v něm příští rok napadly choroby nebo nebezpečný hmyz.
Vnitřek skleníku s rajčaty

Vnitřek skleníku s rajčaty

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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