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Sklenička na klice místo alarmu: zkušení cestovatelé mají šest tipů, jak v hotelu nepřijít o peníze a mobil

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Kapsář vás dokáže obrat přímo na ulici za denního světla a vy si toho nevšimnete. Hotelový pokoj umí zloděj vybílit během chvilky, takže hotovost, elektronika i šperky zmizí bez šance na návrat. Proti druhému případu se dá bránit vybavením, které v pokoji máte zadarmo.
Sklenička na klice místo alarmu: zkušení cestovatelé mají šest tipů, jak v hotelu nepřijít o peníze a mobil

Sklenička na klice místo alarmu: zkušení cestovatelé mají šest tipů, jak v hotelu nepřijít o peníze a mobil

Zdroj: Foto: Love Art Nouveau - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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