Sklenice od marmelády a mravenci z trávníku zmizí sami. Stačí ji postavit vedle hnízda a nechat přírodu pracovat

Žlutý mravenec luční (
Lasius flavus) patří k nejčastějším stavitelům kupek v českých trávnících. Podle Akademie věd ČR udržuje trofobiózu s minimálně 22 druhy kořenových mšic, drobných parazitů, kteří sají na kořenech trav a za ochranu platí mravencům kapkami sladké medovice. Právě tahle závislost na cukernaté potravě z něj dělá ideální cíl pro lákadlo v podobě marmeládového zbytku. Severoněmecká Zemědělská komora Severního Porýní-Vestfálska doporučuje postavit k mraveništi sklenici s trochou marmelády nebo cukrového sirupu, nalákat dělnice dovnitř a celý obsah přenést na kompost. Žádný jed, žádné kopání. Proč si Lasius flavus tak tvrdošíjně drží místo v trávníku
Většina zahradníků naráží na stejný paradox: kupky zeminy se vracejí, i když je člověk opakovaně rozhrabává. Důvod tkví hluboko pod drnem. Žlutý mravenec luční buduje rozsáhlé podzemní sítě chodeb a komor, kde chová stáda kořenových mšic podobně, jako pastevec pase dobytek. Mšice sají mízu z kořenů trav, mravenci je za to chrání před slunéčky i jinými predátory a sklízejí medovici, cukernatý výměšek, který tvoří základ jídelníčku kolonie.
K tomu přidejte oblibu suchého, písčitého a chráněného podloží. Udržovaný trávník s pravidelným sečením nabízí přesně takové podmínky: nízký porost propouští teplo, kořenový systém drží strukturu půdy a sekačka odstraňuje konkurenční vegetaci. Kolonie čítající tisíce jedinců tu má potravu, úkryt i stabilní mikroklima. Dobrovolně odejde jedině tehdy, když jí nabídnete něco lákavějšího, nebo jí současné místo dostatečně znepříjemníte.
Tři šetrné cesty bez insekticidů: odchyt, přesídlení, vyhnání
Domácí metody proti mravencům v trávníku míří pokaždé na trochu odlišný výsledek. Rozlišení pomáhá zvolit správný postup.
Odchyt sladkým lákadlem. Sklenice s marmeládou nebo sirupem přitáhne dělnice, které aktivně hledají cukerné zdroje. Po naplnění sklenici přenesete na kompost nebo do vzdáleného kouta zahrady; postup funguje rychle, ale odstraňuje pouze povrchově aktivní jedince; královna s plodem zůstává pod zemí. Přesídlení celé kolonie květináčem. Převrácený hliněný květináč vyplněný vlhkou dřevitou vlnou nebo slámou a zeminou položíte přímo na mraveniště. Kolonie postupně přenáší kukly, larvy i královnu do nového, atraktivnějšího úkrytu. Podle švýcarského Spolkového úřadu pro životní prostředí trvá stěhování zhruba týden. Poté celý květináč opatrně zvednete lopatou a přenesete minimálně 30 metrů od původního stanoviště. Pachové vyhnání. Pelyňková jícha nalitá přímo do chodeb, rozložené aromatické byliny (levandule, tymián) nebo opakované prolévání vodou zneklidňují kolonii natolik, že dělnice zanedbávají péči o plod a společenství hledá klidnější lokalitu. Bavorský zemský úřad pro životní prostředí tento přístup řadí mezi šetrné alternativy k chemickým přípravkům.
Podle nás nejspolehlivěji funguje kombinace: sladké lákadlo odláká povrchové dělnice, květináč nabídne královně nový domov a pachové rušení starého místa zabrání návratu. Jedna izolovaná metoda u velkých, zaběhnutých kolonií často nestačí, potvrzují to i
doporučení města Karlsruhe pro boj s rozsáhlými mravenčími společenstvy. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Krok za krokem: jak na sladké lákadlo a přesun správně Vyberte návnadu. Stačí lžíce levné marmelády, medu nebo domácího cukrového sirupu. Důležitější než konkrétní druh sladidla je intenzita vůně; čerstvě nanesená lepkavá vrstva přitahuje dělnice nejrychleji. Umístěte sklenici. Položte ji naležato přímo k viditelným otvorům mraveniště. Během několika hodin se uvnitř shromáždí desítky až stovky dělnic. Přeneste obsah. Sklenici zavřete víčkem a odneste na kompost, k plotu nebo do jiného málo rušeného místa, ideálně alespoň 30 metrů daleko. Mravenci tam pokračují v rozkladu organické hmoty, takže zahradě prospívají dál. Nasaďte květináč. Pokud chcete vystěhovat celou kolonii, přiložte na mraveniště převrácený hliněný květináč naplněný vlhkou slámou a hlínou. Nechte ho v klidu pět až sedm dní. Zkontrolujte stěhování. Signálem probíhajícího přesunu jsou dělnice nesoucí bílé kukly a larvy do květináče. Jakmile provoz u starých otvorů utichne a dva až tři dny nepřibývá čerstvý výhoz zeminy, kolonie se přestěhovala. Přesuňte květináč. Opatrně ho podeberte lopatou a přeneste na nové stanoviště. Staré místo polijte pelyňkovou jíchou nebo posypte kávovou sedlinou; pachová stopa odradí další mravenčí společenství od opětovného obsazení. Kdy zasáhnout a jak poznat, že trávník je volný
Během aktivní sezóny, tedy od května do září, reagují dělnice na lákadla nejochotněji, protože intenzivně zásobují kolonii potravou. Přesný měsíc, který by odborné příručky označovaly za optimální, se v dostupných zdrojích neobjevuje, ale logika je prostá: čím víc mravenců operuje na povrchu, tím účinnější je odchyt i přesídlení.
Trávník můžete začít upravovat, jakmile splníte dvě podmínky: u starých vstupních otvorů se minimálně tři dny neobjevuje nová zemina a v okolí kupky nepozorujete žádný mravenčí provoz. Teprve pak rozhrabejte zbytky kopečků, dosejte trávu a případně provzdušněte půdu vertikutací. Předčasný zásah riskuje, že zbylé dělnice obnoví chodby dřív, než semena vyklíčí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková