Skleněná kapsle menší než zrnko rýže nemá baterii, ale vydrží navždy. Rysí mláďata v Zoo Hluboká ji musí mít pod kůží celý život

Zákrok trval jen okamžik, ale jeho důsledky sahají daleko za ploty hlubockého výběhu. Číslo, které teď každé z rysat nese pod kůží, ho provází při každém přesunu, každém veterinárním vyšetření a každém rozhodnutí koordinátora evropského záchranného programu. Bez něj by rys byl pro úřady i chovatele anonymní. Díky němu lze rysa vést jako konkrétního jedince s rodokmenem, zdravotní historií a budoucností.
Co přesně mají rysata pod kůží
Nejde o žádnou chytrou elektroniku. Mikročipový transpondér, který se zvířatům implantuje, je pasivní zařízení podle norem ISO 11784 a 11785, uložené v kapsli z biokompatibilního skla o rozměrech zhruba 2 × 11 milimetrů. Uvnitř je anténa a čip s unikátním kódem. Vlastní zdroj energie nemá; aktivuje se až ve chvíli, kdy k němu někdo přiloží čtečku.
Právě absence baterie stojí za formulací „na desítky let“. Metodika Ministerstva životního prostředí uvádí prakticky neomezenou životnost. V čipu se nemá co vybít ani opotřebovat. Dokud je pod kůží, funguje. A protože se rys ostrovid dožívá v zajetí patnácti i více let, jedno číslo ho identifikuje od mládí až do smrti.
U savců zařazených do režimu CITES je mikročip jedinou standardní formou značení. Tetování nebo jiné alternativy připouští metodika jen výjimečně, třeba když je zvíře příliš malé, a doklady EU k takto označeným exemplářům mají omezenou platnost.
Proč je záměna rysa víc než administrativní chyba
Čip sám o sobě nic nehlídá. Hlídá až systém, do kterého je jeho číslo zasazeno. Unikátní kód se zapisuje do registračního listu podle vyhlášky č. 210/2010 Sb., váže se k dokladům CITES a vstupuje do chovné evidence evropského záchranného programu EEP. Pokud by značení neodpovídalo dokladům nebo bylo nečitelné, exemplář se podle metodiky považuje za neoznačený a s neoznačeným zvířetem nelze legálně obchodovat ani ho přesouvat.
U rysa ostrovida má tohle zvláštní váhu. Druh figuruje v Příloze II úmluvy CITES, tedy mezi živočichy, které by mohly být ohroženy vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně regulován. A hlubocký chovný pár je v rámci EEP považován za geneticky velmi cenný, samec totiž pochází ze šumavské přírody. V roce 2018 ho zoo přijala jako měsíčního sirotka, jehož matka zřejmě uhynula. Protože byl ručně dokrmován náhradním mlékem, vytvořil si vazbu na člověka a návrat do volné přírody nepřicházel v úvahu. Zoo z toho udělala přednost: jeho geny pocházející z volné populace teď obohacují genetickou rozmanitost řízeného chovu.
Koordinátorka programu EEP pro rysa ostrovida Dina Gebhardt z bernského Tierparku pracuje s rodokmenem každého jedince. Rozhoduje, kdo se s kým bude pářit a kam mláďata po odstavení poputují. Záměna dvou rysů, třeba při přesunu mezi zeměmi, by rozbila celý řetězec: původ, genetickou hodnotu, doporučení k rozmnožení. Jedno špatné číslo, a koordinátor staví na chybných datech.
Kam mláďata poputují
Hlubocká zoo dlouhodobě uvádí, že rysata z předchozích vrhů odcházela do Německa, Itálie či Francie. Minimálně rok musí zůstat u matky, to je pravidlo, které zoo dodržuje. Kam konkrétní mláďata zamíří, rozhodne koordinátorka EEP podle aktuálních potřeb chovu: kde chybí samec, kde je třeba osvěžit genetiku, kde se uvolnilo místo.
Každý takový přesun provází papírová stopa, v jejímž středu stojí číslo čipu. Bez něj by rys při překročení hranice neprošel kontrolou CITES. S ním je identifikovatelný kdekoli v Evropě, stačí přiložit čtečku.
Zajímavý je i vizuální rozměr: každý rys ostrovid má unikátní vzor skvrn na srsti, který se využívá při fotomonitoringu ve volné přírodě. Pro právní identifikaci to ale čip nenahrazuje. Skvrny nemají ISO číslo.
Rys v české krajině: stagnace místo expanze
Čipování v zoo se odehrává na pozadí, které není zrovna optimistické. Česko-bavorsko-rakouská populace rysa ostrovida se podle odborníků z projektu TransLynx drží na odhadovaných 65 až 80 dospělých jedincích a v posledních letech rozhodně neroste. Hlavní oblasti stálého výskytu zůstávají dvě: jihozápadní Čechy navázané na Šumavu a Beskydy. Ohrožuje ho pronásledování člověkem, fragmentace biotopů a rušení.
Rysové chovaní v zoo dnes nehrají přímou roli v posilování volné populace. Jejich funkce je jiná: uchovávat genetickou a chovnou rezervu pro případ, že by ji příroda jednou potřebovala. Právě proto je tak důležité, aby každý jedinec v programu EEP byl jednoznačně identifikovaný. Každý čip je pojistkou proti tomu, aby se konkrétní genetická linie ztratila v administrativním šumu.
Tři, nebo dvě?
Oficiální materiály Zoo Hluboká z července 2025 mluví o dvou rysatech narozených 9. května 2025. Reportáž Českého rozhlasu z 23. července 2026 už uvádí tři rysí mláďata při veterinárním zákroku. Zda jde o odlišný vrh z roku 2026, nebo o zpřesnění počtu, z dostupných zdrojů jednoznačně nevyplývá. Jisté je, že čipování proběhlo a že každé z mláďat, ať už dvě, nebo tři, teď nese pod kůží číslo, které ho provede celým životem.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Tereza Říha